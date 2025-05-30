Сотрудник разведки США обвинен в передаче секретных сведений

Согласно судебным документам, подозреваемый - 28-летний Нейтан Лаатч - стал гражданским сотрудником DIA в 2019 году. Он работал в отделе внутренних угроз и имел допуск к материалам под грифом «совершенно секретно». В марте 2025 года Федеральное бюро расследований (ФБР) получило информацию, что некий человек - теперь известно, что речь шла о Лаатче - предложил секретные данные «дружественному иностранному правительству».

В соответствующем электронном письме он заявил, что «не согласен с ценностями нынешней администрации» США и потому «готов поделиться секретной информацией», к которой у него есть доступ, включая «готовые разведывательные продукты, некоторые необработанные разведданные и другую секретную документацию», следует из пресс-релиза Минюста США.

Секретные данные в обмен на иностранное гражданство

Под видом представителя иностранного правительства с Лаатчем общался сотрудник ФБР. В течение трех дней мужчина копировал секретные данные со своего рабочего компьютера на внешний носитель, после чего договорился об их передаче.

Удостоверившись, что собранные им сведения были получены, 7 мая Лаатч сообщил агенту ФБР, что хотел бы в обмен на передачу дальнейших секретных данных получить гражданство страны, с представителем которой он, по его мнению, общался. Обосновал он это тем, что в США, по его оценке, «в долгосрочной перспективе ситуация не улучшится».