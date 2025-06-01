Телезритель: куда исчез с ЭТВ+ перевод на русский язык художественных фильмов?

Например, если речь идет о сериале «Я и есть Джелаладдин», то его при желании можно смотреть с оригинальным звуком (турецкий язык), можно выбрать русскую озвучку и/или эстонские субтитры. Ситком «Парламент» можно смотреть в оригинале на французском, а можно выбрать субтитры на русском или эстонском. Русской озвучки у этого сериала действительно нет.

«Мисс Марпл» имеет дубляж на русский язык и субтитры на эстонском. Если у вас есть интернет, то проверить наличие озвучки или субтитров можно на платформе jupiterpluss.err.ee. Это платформа ERR, на которой можно смотреть прямой эфир ETV+, а также все собственные передачи канала, закупаемые фильмы и сериалы в удобное для вас время. Там также есть фильмы и сериалы для более молодой аудитории, которые доступны для просмотра только на jupiterpluss.err.ee. Если там есть озвучка и субтитры, значит в телевизоре они тоже есть.