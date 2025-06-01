Телезритель: куда исчез с ЭТВ+ перевод на русский язык художественных фильмов?

«После отключения российских телеканалов я стала смотреть предачи канала ЭТВ+. Хорошие ведущие, важные новости, но вот с фильмами беда», - написала в редакцию Rus.Postimees пенсионерка Нина.
Беда, по словам пожилой телезрительницы, заключается в том, что исчез перевод на русский язык.
«Например, исторический интересный фильм "Я и есть Джелаладдин" идет на турецком языке с эстонскими субтитрами. Французский фильм "Парламент" вообще только на французском был, даже без субтитров. И даже "Мисс Марпл" показали без перевода. С чем это связано? Русскоязычный канал перестает быть русским или это всего лишь какая-то техническая проблема?» - обратилась в редакцию жительница Таллинна.
ETV+: единого рецепта, как настроить подходящий именно вам вариант перевода, к сожалению, нет
Как объяснила главный редактор ETV+ Екатерина Таклая, собственные передачи ETV+, которые выходят в прямой эфир - «Кофе+», «Эпицентр», «Нарвская студия» и некоторые другие - переводом не снабжаются, так как в прямом эфире технически невозможно обеспечить надлежащее качество перевода.
Все передачи, которые записываются и монтируются заранее, снабжены при необходимости переводом на эстонский и русский языки. К ним относятся, например, «Очевидец», «Зеркало», «Своя правда». Также на эстонский и русский всегда переводятся закупаемые на основе лицензии художественные и документальные фильмы и сериалы.
Телекоммуникационные услуги предоставляют разные провайдеры, есть и другие технические решения для просмотра программы ETV+ - телевизионные приложения Apple TV, Android TV, Jupiter. Кроме того, на рынке есть большой выбор моделей телевизоров совершенно разных производителей.
У кого-то из нас дома стоят последние современные модели, у кого-то - довольно старые приемники. Поэтому единого рецепта, как настроить подходящий именно вам вариант перевода, к сожалению, нет. Общее правило такое, что при помощи телевизионного пульта зритель ETV/ETV2/ETV+ может выбрать необходимый звук и/или субтитры.
Например, если речь идет о сериале «Я и есть Джелаладдин», то его при желании можно смотреть с оригинальным звуком (турецкий язык), можно выбрать русскую озвучку и/или эстонские субтитры. Ситком «Парламент» можно смотреть в оригинале на французском, а можно выбрать субтитры на русском или эстонском. Русской озвучки у этого сериала действительно нет.
«Мисс Марпл» имеет дубляж на русский язык и субтитры на эстонском. Если у вас есть интернет, то проверить наличие озвучки или субтитров можно на платформе jupiterpluss.err.ee. Это платформа ERR, на которой можно смотреть прямой эфир ETV+, а также все собственные передачи канала, закупаемые фильмы и сериалы в удобное для вас время. Там также есть фильмы и сериалы для более молодой аудитории, которые доступны для просмотра только на jupiterpluss.err.ee. Если там есть озвучка и субтитры, значит в телевизоре они тоже есть.
Как правило, для русскоязычных клиентов телеком-провайдеры устанавливают по умолчанию русскоязычные настройки, то есть озвучку на русском, а для эстоноязычных клиентов - эстоноязычные настройки, то есть субтитры на эстонском. Но, безусловно, бывают и исключения. Настройки могут сбиваться и при обновлении программного обеспечения. В таком случае стоит перезагрузить дигибокс, снова настроить при помощи пульта подходящий перевод или обратиться за помощью к провайдеру или к кому-то из технически более подкованных знакомых.