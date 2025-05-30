Цена на электричество будет гораздо выше, чем обещают политики

Ученые из Кембриджа и Таллиннского технического университета (TalTech) провели новое исследование, в котором рассчитали, сколько будет стоить электричество для жителей Эстонии в зависимости от выбранного источника энергии. Однако неясно, сколько электричества будут потреблять жители Эстонии, также неизвестно и то, какие дополнительные сборы к итоговой цене добавит государство.
Аннела Ангер-Краави из Кембриджского университета совместно с Мартом Ландсбергом и Ханнесом Агабусом из TalTech подготовили исследование по энергетическим сценариям для Эстонии.