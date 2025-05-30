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Цена на электричество будет гораздо выше, чем обещают политики

Перевод: Ева Ойжинская
По словам Аннелы Ангер-Краави, более оптимальной цены на энергию можно достичь, если мы сможем эффективно использовать местные ресурсы.

Ученые из Кембриджа и Таллиннского технического университета (TalTech) провели новое исследование, в котором рассчитали, сколько будет стоить электричество для жителей Эстонии в зависимости от выбранного источника энергии. Однако неясно, сколько электричества будут потреблять жители Эстонии, также неизвестно и то, какие дополнительные сборы к итоговой цене добавит государство.

Аннела Ангер-Краави из Кембриджского университета совместно с Мартом Ландсбергом и Ханнесом Агабусом из TalTech подготовили исследование по энергетическим сценариям для Эстонии.

«Это была наша собственная инициатива, никакого финансирования не было», - подтвердила Ангер-Краави. Она заинтересовалась энергетическими сценариями Эстонии после того, как выяснила, что в Министерстве климата нет никаких альтернативных вариантов.

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