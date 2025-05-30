Силы обороны: Россия по-прежнему не предпринимает никаких шагов в сторону перемирия

Среднее количество атак в сутки выросло почти на 14% - с 162 до 188. Число авиаударов в зоне боевых действий увеличилось на 20% - до 90 в сутки. Количество сброшенных управляемых бомб выросло на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Массированный удар в ночь на понедельник с применением дальнобойных дронов и крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков наглядно демонстрирует нежелание России двигаться к мирному урегулированию конфликта. Однако Украина продолжает мужественно удерживать свои позиции. Оценка остаётся прежней: российские войска не способны на оперативный прорыв ни на одном участке фронта.

В Донецкой области сохраняется давление на населенные пункты Константиновка и Покровск. За последнюю неделю российские войска расширили контролируемую территорию между ними. Тем не менее, окружение или захват этих населённых пунктов в ближайшее время маловероятны.

Одновременно Россия увеличила число атак в других районах. ВС РФ незначительно продвинулись на приграничных участках в Сумской и Харьковской областях, а также в направлениях Купянска и Лимана. Кроме того, они пытаются рассеять украинскую оборону на западной границе Донецкой области, в районе Великой Новосёлки.