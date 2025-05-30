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Британская морская инфраструктура абсолютно беззащитна перед российскими диверсантами

Перевод: Сергей Светлов
Газовая платформа в Северном море, в нескольких сотнях километров от побережья Шотландии.

По оценкам британских экспертов в области обороны и энергетики, жизненно важные подводные газопроводы, а также электрические и коммуникационные кабели страны настолько незащищены, что возможная диверсия со стороны России или других враждебных сил может привести к катастрофическим последствиям.

Лейбористское правительство Великобритании пообещало обратить внимание на угрозы, связанные с подводной инфраструктурой, в рамках новой стратегии национальной обороны, которая, как ожидается, будет представлена в следующий понедельник. Однако, по мнению опрошенных Politico экспертов, в том числе бывших высокопоставленных правительственных чиновников, опасность диверсий по-прежнему недооценивается.

Великобритания и ее союзники уже усилили морское патрулирование и наблюдение, чтобы противостоять угрозам инфраструктуре. Однако специалисты в области безопасности и энергетики считают, что вместо кабелей связи внимание должно быть сосредоточено именно на газопроводах.

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