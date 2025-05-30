Британская морская инфраструктура абсолютно беззащитна перед российскими диверсантами

По оценкам британских экспертов в области обороны и энергетики, жизненно важные подводные газопроводы, а также электрические и коммуникационные кабели страны настолько незащищены, что возможная диверсия со стороны России или других враждебных сил может привести к катастрофическим последствиям.
Лейбористское правительство Великобритании пообещало обратить внимание на угрозы, связанные с подводной инфраструктурой, в рамках новой стратегии национальной обороны, которая, как ожидается, будет представлена в следующий понедельник. Однако, по мнению опрошенных Politico экспертов, в том числе бывших высокопоставленных правительственных чиновников, опасность диверсий по-прежнему недооценивается.