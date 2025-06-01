Тест-драйв GWM Wey 03: китайская альтернатива скучной Škoda?

Наверное, вы тоже заметили, что некоторые автомобильные производители достаточно консервативны в том, что касается кардинальных перемен в дизайне, а различные эксперименты, наверное, сходят с рук только французам и, возможно, итальянцам. Китайским маркам в этом плане несколько проще, поэтому их клиентская база неустанно растет за счет тех, кто хочет чего-то новенького.