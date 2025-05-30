Поврежденный кабель Estlink 2 будет восстановлен раньше запланированного срока

По словам руководителя эксплуатации кабелей Estlink Рейго Хаугa, поврежденный 25 декабря прошлого года корабельным якорем участок подводного кабеля уже успешно вырезан, и теперь предстоит подключить около километра резервного кабеля к неповрежденным сегментам.

«Как подготовительные, так и ремонтные работы продвигаются хорошо, без сбоев. Строительство первого ремонтного соединения завершится сегодня, а монтаж второго начнется на следующей неделе», - сообщил Хауг.