Михал: Эстония может построить Rail Balticа и в Латвии

«Нас заверили, и я могу быть уверен, что [премьер-министр Латвии] Эвика Силиня сделает все возможное, чтобы завершить строительство железной дороги к установленному сроку. Строительные работы уже ведутся на одной трети нашей части железной дороги, а к концу 2026 года они охватят трассу, проходящую через всю Эстонию», - сказал Михал на совместной пресс-конференции в Риге с Силиней и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.

«По возможности и при необходимости мы могли бы продолжить строительство и в Латвии», - добавил Михал.