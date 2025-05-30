Михал: Эстония может построить Rail Balticа и в Латвии

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что при необходимости Эстония могла бы построить Rail Balticа и на территории Латвии, чтобы завершить железную дорогу, соединяющую три страны Балтии, к концу 2030 года, как это было запланировано, пишет Rus.ERR.
«Нас заверили, и я могу быть уверен, что [премьер-министр Латвии] Эвика Силиня сделает все возможное, чтобы завершить строительство железной дороги к установленному сроку. Строительные работы уже ведутся на одной трети нашей части железной дороги, а к концу 2026 года они охватят трассу, проходящую через всю Эстонию», - сказал Михал на совместной пресс-конференции в Риге с Силиней и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.
«По возможности и при необходимости мы могли бы продолжить строительство и в Латвии», - добавил Михал.
Вопрос об участке Rail Baltica, проходящем на север от Риги в сторону границы с Эстонией, стал горячей темой, поскольку в Латвии звучат утверждения, что страна не сможет завершить его к согласованному сроку и что до сих пор для этого было сделано мало подготовительных работ.