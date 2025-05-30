Шведские преступники могут оказаться в эстонских тюрьмах уже в конце следующего года

В этом году представители министерств юстиции Эстонии и Швеции вели переговоры о возможности использования свободных мест в Тартуской тюрьме, то есть обсуждались условия, на которых шведские заключенные могли бы отбывать наказание в Эстонии. Будет ли Тартуская тюрьма преобразована в так называемую арендную тюрьму и когда это может произойти, пока окончательно не решено.