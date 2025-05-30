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Шведские преступники могут оказаться в эстонских тюрьмах уже в конце следующего года

Перевод: Анита Авакова
Фото статьи

В этом году представители министерств юстиции Эстонии и Швеции вели переговоры о возможности использования свободных мест в Тартуской тюрьме, то есть обсуждались условия, на которых шведские заключенные могли бы отбывать наказание в Эстонии. Будет ли Тартуская тюрьма преобразована в так называемую арендную тюрьму и когда это может произойти, пока окончательно не решено.

Заместитель канцлера по тюремным вопросам Министерства юстиции и цифровых дел, руководитель тюремной службы Райт Куузе представил первый обзор того, на какой стадии находятся переговоры по межгосударственному соглашению. В случае его подписания преступники, осужденные в Швеции, начнут отбывать срок в Тартуской тюрьме.

 - По состоянию на вчерашний день, 29 мая, в эстонских тюрьмах содержится рекордно низкое число заключенных - всего 1599 человек. Что из этого следует?

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