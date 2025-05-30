Исследование связывает развитие астмы с загрязнением воздуха в городах

В отличие от предыдущих исследований, которые, как правило, оценивали влияние только одного экологического фактора, новое масштабное исследование впервые проанализировало, как совокупность факторов городской среды влияет на риск развития астмы.

«Это один из первых проектов, в рамках которого изучается, как взаимодействуют различные факторы городской среды при формировании астмы. Кроме того, он предлагает методику, позволяющую сравнивать данные между разными странами», - пояснила Ханна-Мария Кукк, статистик Института геномики и соавтор исследования.

В исследовании участвовали около 350 тысяч человек из 14 стран Европы. Ученые сопоставили экологические риски с домашними адресами участников, что позволило точно установить влияние окружающей среды на здоровье. В числе ключевых факторов были загрязнение воздуха, температура наружного воздуха и плотность городской застройки. Для оценки условий проживания использовались также спутниковые снимки, по которым определялась доля так называемых серых зон (застройка и дороги), зеленых зон (растительность) и синих зон (водоемы).

В течение исследуемого периода астма развилась примерно у 7500 человек как в детском, так и во взрослом возрасте. Ученые пришли к выводу, что в 11,6% случаев заболевание можно было бы предотвратить при более благоприятной городской среде. Иначе говоря, каждый десятый случай астмы напрямую связан с вредными условиями проживания. Наибольшее влияние на развитие заболевания оказали загрязнение воздуха, нехватка зеленых зон и высокая плотность застройки.