Исследование связывает развитие астмы с загрязнением воздуха в городах

Комбинация загрязненного воздуха, плотно застроенной городской среды и нехватки зеленых зон заметно увеличивает риск развития астмы - как у детей, так и у взрослых. К такому выводу пришли ученые в рамках масштабного исследования, проведенного в сотрудничестве Каролинского института и Института геномики Тартуского университета при поддержке научной программы Европейского союза.
В отличие от предыдущих исследований, которые, как правило, оценивали влияние только одного экологического фактора, новое масштабное исследование впервые проанализировало, как совокупность факторов городской среды влияет на риск развития астмы.
«Это один из первых проектов, в рамках которого изучается, как взаимодействуют различные факторы городской среды при формировании астмы. Кроме того, он предлагает методику, позволяющую сравнивать данные между разными странами», - пояснила Ханна-Мария Кукк, статистик Института геномики и соавтор исследования.
В исследовании участвовали около 350 тысяч человек из 14 стран Европы. Ученые сопоставили экологические риски с домашними адресами участников, что позволило точно установить влияние окружающей среды на здоровье. В числе ключевых факторов были загрязнение воздуха, температура наружного воздуха и плотность городской застройки. Для оценки условий проживания использовались также спутниковые снимки, по которым определялась доля так называемых серых зон (застройка и дороги), зеленых зон (растительность) и синих зон (водоемы).
В течение исследуемого периода астма развилась примерно у 7500 человек как в детском, так и во взрослом возрасте. Ученые пришли к выводу, что в 11,6% случаев заболевание можно было бы предотвратить при более благоприятной городской среде. Иначе говоря, каждый десятый случай астмы напрямую связан с вредными условиями проживания. Наибольшее влияние на развитие заболевания оказали загрязнение воздуха, нехватка зеленых зон и высокая плотность застройки.
Научный сотрудник по системной биологии Яаника Кронберг рассказала, что исследовательская группа института отдельно проанализировала данные эстонских участников. «Если смотреть только на Эстонию, видно, что риск астмы выше в районах со средней плотностью застройки, чем в сильно урбанизированных районах с минимальным количеством зелени», - объяснила она. По ее словам, к таким зонам повышенного риска, вероятнее всего, относятся небольшие города и жилые районы с частными домами в пределах крупных городов.
Исследование проведено в рамках международного проекта EXPANSE. Ученые планируют в дальнейшем изучить ряд биомаркеров в крови участников, чтобы понять, как факторы окружающей среды влияют на обмен веществ и развитие заболеваний. «В данном исследовании основное внимание уделялось астме, но мы уже изучаем также связи между факторами окружающей среды и сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями, а также онкологическими заболеваниями. В будущем планируем исследовать взаимодействие генетических факторов и экологических рисков», - пояснила Кронберг.
Один из ведущих авторов исследования, профессор Эрик Мелен, подчеркнул, что такие данные очень полезны для политиков и градостроителей, поскольку позволяют выявлять зоны риска как в существующих жилых зонах, так и при планировании новых районов.