Цены на топливо в Таллинне продолжают расти

В Таллинне цена литра бензина 95 miles и дизельного топлива выросла на 1 цент, а цена литра бензина 98 miles plus осталась на уровне прошлой пятницы. В Риге цена литра бензина 95 miles снизилась на 8 центов, цена литра бензина 98 miles plus - на 9 центов, а дизельного топлива - на 6 центов. В Вильнюсе цены на бензин выросли на 2 цента, а на дизельное топливо - на 3 цента за литр по сравнению с предыдущей неделей.

В пятницу в столице Эстонии цена литра бензина 95 miles стоил 1,589 евро, что на 12,5 центов больше, чем в Риге, и на 12 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,639 евро, что на 11,5 центов больше, чем в Риге, и на 7,1 центов больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,399 евро, что на 7,5 центов меньше, чем в Риге, и на 5 центов дешевле, чем в Вильнюсе.