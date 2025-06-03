От Маарду до Тойла: почему некоторые города и села Эстонии до сих пор остаются без общественных укрытий?

После начала полномасштабной войны в Украине и появления тревожных кадров атак дронов и ракет в Эстонии вновь задумались не только о военной защите страны, но и о готовности гражданского сектора. В то время как в крупных городах сети общественных укрытий начали создавать достаточно быстро, небольшие населенные пункты по-прежнему сталкиваются с трудностями.