От Маарду до Тойла: почему некоторые города и села Эстонии до сих пор остаются без общественных укрытий?

После начала полномасштабной войны в Украине и появления тревожных кадров атак дронов и ракет в Эстонии вновь задумались не только о военной защите страны, но и о готовности гражданского сектора. В то время как в крупных городах сети общественных укрытий начали создавать достаточно быстро, небольшие населенные пункты по-прежнему сталкиваются с трудностями.
В Таллинне на сегодня насчитывается более сорока общественных укрытий, в Тарту - свыше двадцати, а в Нарве - одиннадцать. Однако во многих небольших городах и селах общественные укрытия до сих пор отсутствуют.