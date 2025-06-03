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От Маарду до Тойла: почему некоторые города и села Эстонии до сих пор остаются без общественных укрытий?

Знак общественного укрытия.

После начала полномасштабной войны в Украине и появления тревожных кадров атак дронов и ракет в Эстонии вновь задумались не только о военной защите страны, но и о готовности гражданского сектора. В то время как в крупных городах сети общественных укрытий начали создавать достаточно быстро, небольшие населенные пункты по-прежнему сталкиваются с  трудностями.

В Таллинне на сегодня насчитывается более сорока общественных укрытий, в Тарту - свыше двадцати, а в Нарве - одиннадцать. Однако во многих небольших городах и селах общественные укрытия до сих пор отсутствуют.

​Например, ни одного общественного укрытия нет в городе Маарду, где проживает около 17 000 человек. Руководитель отдела связей с общественностью Маарду Елена Кацуба объяснила, что к созданию таких объектов предъявляются строгие требования: помещение должно иметь автономную вентиляцию, возможность обеспечить электроснабжение независимо от общей сети, а также соответствовать ряду строительных и технических норм.

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