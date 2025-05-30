СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Нападение с разбитой бутылкой, ДТП с участием трех грузовиков, кража велосипеда

Пожары

29 мая в 12:39 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кабли волости Хяэдеместе от искры с костра загорелась местность. Присутствующие начали самостоятельно тушить возгорание, и к моменту прибытия спасателей пожар площадью около ста квадратных метров уже был локализован. Спасатели не зафиксировали дополнительной угрозы.

29 мая в 22:40 проезжавший мимо водитель сообщил в Центр тревоги, что из производственного здания на Пыльдмяэ-теэ в деревне Ватсла волости Сауэ поднимается густой черный дым. На место прибыл усиленный состав: профессиональные спасатели Кейла, Лиллекюла и Нымме, а также спасатели-добровольцы Хюйру и Мурасте. К счастью, дым шел не из самого завода - спасатели обнаружили, что на территории в большой бочке сжигали древесину, кабели и другой строительный мусор. Костер был потушен водой. Требования пожарной безопасности не были соблюдены: костер был разведен слишком близко к зданию, и в нем сжигали отходы, которым там не место. Организатору напомнили основные правила безопасного разведения огня.