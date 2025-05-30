СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Нападение с разбитой бутылкой, ДТП с участием трех грузовиков, кража велосипеда

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о нападении с разбитой бутылкой, а также о краже велосипеда с велопарковки. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП с участием трех грузовиков и о пожаре в производственном здании.
Насилие
В столичном районе Мустамяэ произошел конфликт, в ходе которого 56-летний мужчина избил 38-летнюю женщину, а в Нымме неизвестный избил 32-летнего мужчину.
Также в таллиннском районе Кесклинн между 49- и 41-летними мужчинами произошел физический конфликт, в результате которого оба получили травмы. Один из них был доставлен в больницу для оказания первой помощи. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
В Маарду 28-летний мужчина избил свою сожительницу. Пострадавшая была доставлена в больницу для медицинского осмотра, а нападавший задержан полицией.
В волости Раэ произошла драка, в ходе которой 25-летний мужчина ударил другого 20-летнего разбитой бутылкой. Нападавший был задержан полицией, а пострадавший доставлен в больницу для оказания первой помощи.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
26 мая было обнаружено, что из велопарковки торгового центра на улице Рийа в Тарту украден велосипед. Ущерб составил 840 евро.
29 мая поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве были украдены около ста метров неиспользуемых железнодорожных рельсов. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» было отказано во въезде в страну одному гражданину Молдовы, одному гражданину Украины и двум гражданам России. Причиной стали неясные объяснения относительно цели поездки или отсутствие необходимых документов.
29 мая на погранпункте «Лухамаа» был проверен гражданин Финляндии, в чьем автомобиле обнаружили водительское удостоверение, принадлежащее другому лицу. Документ был изъят, мужчине разрешили продолжить путь.
Пожары
29 мая в 12:39 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кабли волости Хяэдеместе от искры с костра загорелась местность. Присутствующие начали самостоятельно тушить возгорание, и к моменту прибытия спасателей пожар площадью около ста квадратных метров уже был локализован. Спасатели не зафиксировали дополнительной угрозы.
29 мая в 22:40 проезжавший мимо водитель сообщил в Центр тревоги, что из производственного здания на Пыльдмяэ-теэ в деревне Ватсла волости Сауэ поднимается густой черный дым. На место прибыл усиленный состав: профессиональные спасатели Кейла, Лиллекюла и Нымме, а также спасатели-добровольцы Хюйру и Мурасте. К счастью, дым шел не из самого завода - спасатели обнаружили, что на территории в большой бочке сжигали древесину, кабели и другой строительный мусор. Костер был потушен водой. Требования пожарной безопасности не были соблюдены: костер был разведен слишком близко к зданию, и в нем сжигали отходы, которым там не место. Организатору напомнили основные правила безопасного разведения огня.
ДТП
29 мая в 9:32 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и фургона на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри в поселке Саку. В результате аварии легковой автомобиль вылетел в кювет. На место выехали профессиональные спасатели Нымме и спасатели-добровольцы Сауэ. Водитель легкового автомобиля был доставлен скорой помощью в больницу для дополнительного осмотра. Спасатели отключили аккумулятор гибридного автомобиля, регулировали движение до прибытия полиции и очистили дорогу от обломков машины.
29 мая в 13:23 спасатели спешили в деревню Икла волости Хяэдеместе, где произошло ДТП с участием трех грузовиков. С одного из автомобилей на дорогу высыпалось около двух тонн гранулированного удобрения. Один из водителей был доставлен в больницу, а спасатели занимались устранением последствий происшествия до 15:54.
29 мая в 15:11 сообщили, что в деревне Ыунас волости Йыгева автомобиль врезался в фонарный столб, в результате чего столб сломался, а провода оголились. С помощью пневматических инструментов спасатели извлекли сломанный столб из-под машины и очистили проезжую часть. Никто не пострадал, дальнейшими действиями занималась полиция.
29 мая в 17:22 спасатели выехали в Ласнамяэ на Мустакиви-теэ, где произошла авария с участием трех автомобилей. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.