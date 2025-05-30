Как Запад помогает России финансировать вторжение в Украину

Нефть и газ обеспечивают почти треть доходов российского бюджета и более 60% её экспорта.

После российского вторжения в феврале 2022 года союзники Украины ввели санкции против российских углеводородов. США и Великобритания ввели запрет на ввоз нефти и газа российского происхождения, а ЕС ввёл запрет на поставки сырой российской нефти морским путем - но не на газ.

Сколько именно зарабатывает Россия

Несмотря на это, по данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), к 29 мая Россия получила доход от экспорта топлива в размере более 883 млрд евро (973 млрд долларов США), включая 228 млрд евро - от стран, наложивших санкции.

Львиная доля этой суммы, 209 млрд евро, пришлась на страны-члены ЕС.

Государства ЕС продолжали импортировать трубопроводный газ напрямую из России до тех пор, пока Украина не прекратила транзит в январе 2025 года. При этом российская сырая нефть по-прежнему поставляется по трубопроводам в Венгрию и Словакию.

Кроме того, российский газ по-прежнему поставляется в Европу через Турцию — во все возрастающих объемах: по данным CREA, его поставки в январе и феврале 2025 года выросли на 26,77% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Венгрия и Словакия также продолжают получать российский трубопроводный газ через Турцию.