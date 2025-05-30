Как Запад помогает России финансировать вторжение в Украину

Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте нефти и газа на Запад - об этом свидетельствуют данные, проанализированные Би-би-си. Таким образом, Москва продолжает финансировать свое полномасштабное вторжение в Украину в том числе за счет доходов, полученных от экспорта углеводородов.
Нефть и газ обеспечивают почти треть доходов российского бюджета и более 60% её экспорта.
После российского вторжения в феврале 2022 года союзники Украины ввели санкции против российских углеводородов. США и Великобритания ввели запрет на ввоз нефти и газа российского происхождения, а ЕС ввёл запрет на поставки сырой российской нефти морским путем - но не на газ.
Сколько именно зарабатывает Россия
Несмотря на это, по данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), к 29 мая Россия получила доход от экспорта топлива в размере более 883 млрд евро (973 млрд долларов США), включая 228 млрд евро - от стран, наложивших санкции.
Львиная доля этой суммы, 209 млрд евро, пришлась на страны-члены ЕС.
Государства ЕС продолжали импортировать трубопроводный газ напрямую из России до тех пор, пока Украина не прекратила транзит в январе 2025 года. При этом российская сырая нефть по-прежнему поставляется по трубопроводам в Венгрию и Словакию.
Кроме того, российский газ по-прежнему поставляется в Европу через Турцию — во все возрастающих объемах: по данным CREA, его поставки в январе и феврале 2025 года выросли на 26,77% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Венгрия и Словакия также продолжают получать российский трубопроводный газ через Турцию.
Несмотря на санкции Запада, в 2024 году доходы России от ископаемого топлива упали всего на 5% по сравнению с 2023 годом, а объемы экспорта сократились на 6%, свидетельствуют данные CREA. При этом в прошлом году доходы России от экспорта сырой нефти выросли на 6%, а доходы от продажи трубопроводного газа выросли на 9% в годовом исчислении.
Согласно оценкам Москвы, экспорт газа в Европу в 2024 году вырос на 20%, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордных показателей. В настоящее время половина экспорта СПГ из России идет в ЕС, отмечают в CREA.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не ввел «самые жесткие санкции» в отношении российской нефти и газа, поскольку некоторые государства опасаются эскалации конфликта, а также потому, что покупать российские углеводороды «дешевле в краткосрочной перспективе».
Импорт СПГ не был включен в последний 17-й пакет санкций против России, но блок утвердил дорожную карту по полному отказу от импорта российского газа к концу 2027 года.
Активистка правозащитной группы Global Witness Май Роснер полагает, что многие западные политики опасаются, что сокращение импорта российского топлива приведет к росту цен на энергоносители.
«У многих правительств нет реального желания фактически ограничивать возможности России по добыче и продаже нефти. Слишком много страха по поводу того, что это будет означать для энергетических рынков в мире. Существует черта, при пересечении которой энергетические рынки могут сильно пострадать и будут выведены из равновесия», - сказала Май Роснер Би-би-си.
Лазейка с переработкой нефти
Помимо прямых продаж, часть экспортируемой Россией нефти попадает на Запад после переработки в третьих странах. Иногда российскую нефть разбавляют сырой нефтью из других стран.
CREA сообщает, что обнаружила три НПЗ в Турции и три в Индии, перерабатывающих российскую нефть и продающих полученное топливо странам, наложившим санкции. По оценкам CREA, эти заводы провели переработку российской нефти на сумму 6,1 млрд евро - для последующей продажи странам, которые ввели санкции на российские углеводороды.
Министерство нефти Индии раскритиковало отчет CREA, назвав его «нечестной попыткой очернить имидж Индии».
«[Эти страны] знают, что страны, которые ввели санкции, готовы мириться с таким положением дел. Это лазейка. Это совершенно законно. Все об этом знают, но никто не делает ничего, чтобы на самом деле серьезно с этим бороться», - говорит аналитик CREA Вайбхав Рагхунандан.
Активисты и эксперты утверждают, что у властей западных стран есть все инструменты, чтобы остановить поток доходов от нефти и газа в казну Кремля.
Май Роснер утверждает, что запрет на экспорт российского СПГ в Европу и закрытие лазейки для переработки российской нефти в западных юрисдикциях станут «важными шагами в завершении процесса отказа Запада от российских углеводородов».
По мнению аналитика Вайбхава Рагхунандана, ЕС может сравнительно легко отказаться от импорта российского СПГ.
«Пятьдесят процентов российского экспорта СПГ направляется в Европейский союз, однако это составило только 5% от общего потребления СПГ в ЕС в 2024 году. Поэтому, если ЕС решит полностью отказаться от российского газа, это ударит по России в гораздо большей степени, чем по потребителям в Европейском союзе», - сказал он Би-би-си.
Сработает ли план Трампа?
Эксперты, опрошенные Би-би-си, не согласились с идеей Дональда Трампа о том, что война в Украине закончится, если ОПЕК снизит цены на нефть.
Вайбхав Рагхунандан утверждает, что себестоимость добычи сырой нефти в России ниже, чем в странах ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, поэтому они пострадают от снижения цен на нефть больше, чем Россия.
«Саудовская Аравия ни за что на это не согласится. Это уже пробовали сделать. Это привело к конфликту между Саудовской Аравией и США», - говорит он.
Май Роснер утверждает, что существуют как моральные, так и практические проблемы с покупкой Западом российских углеводородов и одновременной поддержкой Украины с их стороны.
«Сейчас мы в ситуации, когда финансируем агрессора в войне, которую мы осуждаем, и одновременно финансируем сопротивление войне. Эта зависимость от ископаемого топлива означает, что мы действительно находимся во власти энергетических рынков, мировых производителей энергии и враждебных нам диктаторов», - говорит она.
Ольга Шамина, экономический редактор Русской службы Би-би-си:
Российский бюджет все еще сильно зависит от доходов от продажи нефти и газа. В конце прошлого года они составили более 11 трлн рублей. Доходы, не связанные с нефтью и газом, составили более 25 трлн рублей.
С начала 2025 года российский бюджет получит 3,7 трлн рублей нефтегазовых доходов - и более 8,5 трлн от остальных секторов экономики.
Российский бюджет сейчас не в самой хорошей форме, хотя паниковать не стоит. По данным на 27 мая, дефицит бюджета превышает 5 трлн рублей - расходы намного выше доходов. Фактически в начале года российские власти активно тратили - скорее всего, эти расходы так или иначе связаны с войной. По этим данным можно сделать вывод, что пока речи о перестройке экономики России на мирные рельсы не идет.
При этом с точки зрения доходов риски растут. Во-первых, цены на нефть падают. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне 63,7 доллара за баррель. Российская нефть, как правило, стоит дешевле Brent. И это означает, что доходы от продажи нефти тоже будут снижаться.
Во-вторых, российская экономика переживает «медленную посадку»: темпы ее роста после войны были высокими из-за обильных бюджетных расходов. Сейчас, несмотря на высокие расходы, темпы роста экономики замедляются. И это будет означать и снижение налоговых поступлений, ведь компании будут меньше зарабатывать.
Представляет ли это все существенный риск для бюджета? Пока нет, дефицит и госдолг в России остаются низкими. Но ситуация меняется, российский Минфин уже несколько раз заводил разговор о сокращении расходов. Но насколько это возможно, когда Россия ведет войну, неясно.