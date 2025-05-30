Причиной смерти 17-летнего юноши, потерявшего сознание в спортзале, стало воспаление сердечной мышцы

Результаты токсикологического анализа, проведенного Институтом судебной экспертизы, показали, что в организме не было посторонних веществ, которые могли бы вызвать нарушение здоровья. Согласно патологоанатомической экспертизе, смерть наступила в результате постинфекционного острого миокардита - воспаления сердечной мышцы.

По словам родственников, за неделю до этого юноша жаловался на боль в горле и, вероятно, перенес болезнь без выраженных симптомов. Перед тренировкой, по данным передачи Pealtnägija на ETV, он также выпил немного энергетического напитка, содержащего кофеин.