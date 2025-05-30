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Причиной смерти 17-летнего юноши, потерявшего сознание в спортзале, стало воспаление сердечной мышцы

Перевод: Сергей Светлов
Сотрудники скорой помощи потратили у двери спортклуба довольно много времени, прежде чем смогли добраться до нуждающегося в помощи. К сожалению, вернуть его к жизни так и не удалось.

По заключению экспертов, причиной смерти 17-летнего юноши, который в середине февраля потерял сознание в спортзале 24/7 Fitness в Вильянди, стало острое воспаление сердечной мышцы.

Результаты токсикологического анализа, проведенного Институтом судебной экспертизы, показали, что в организме не было посторонних веществ, которые могли бы вызвать нарушение здоровья. Согласно патологоанатомической экспертизе, смерть наступила в результате постинфекционного острого миокардита - воспаления сердечной мышцы.

По словам родственников, за неделю до этого юноша жаловался на боль в горле и, вероятно, перенес болезнь без выраженных симптомов. Перед тренировкой, по данным передачи Pealtnägija на ETV, он также выпил немного энергетического напитка, содержащего кофеин.

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