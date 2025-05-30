Причиной смерти 17-летнего юноши, потерявшего сознание в спортзале, стало воспаление сердечной мышцы

По заключению экспертов, причиной смерти 17-летнего юноши, который в середине февраля потерял сознание в спортзале 24/7 Fitness в Вильянди, стало острое воспаление сердечной мышцы.
Результаты токсикологического анализа, проведенного Институтом судебной экспертизы, показали, что в организме не было посторонних веществ, которые могли бы вызвать нарушение здоровья. Согласно патологоанатомической экспертизе, смерть наступила в результате постинфекционного острого миокардита - воспаления сердечной мышцы.