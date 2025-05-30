Бэнкси показал свое новое произведение. Би-би-си выяснила, где оно находится

На картинке, опубликованной в инстаграме Бэнкси - трафаретное изображение маяка на неровно оштукатуренной стене и надпись: «Хочу быть тем, что ты увидел(а) во мне» («I want to be what you saw in me»).

Перед нарисованным на стене маяком - тротуар и уличный столбик, и от столбика к маяку по тротуару тянется нарисованная тень - так, что и маяк выглядит непропорциональной тенью от столбика на стене.

Бэнкси в своем инстаграме не сообщил, где находится его новое творение, и поначалу пользователи соцсетей оживленно обсуждали, где оно может быть. Некоторые высказали предположение, что это граффити сделано где-то в Марселе.

Служба проверки фактов Би-би-си, BBC Verify, геолоцировала граффити по фотографиям: оно действительно находится в Марселе, на улице Рю-Фелис-Фрежье.

На одной фотографии, разлетевшейся по сети, рядом на той же стене видна граффити-подпись, похожая на «Yaze». Так подписывается канадский художник, творящий под псевдонимом Marco The Polo. Он говорит, что его вдохновляют на творчество работы Бэнкси.

Сам Бэнкси всю жизнь остается инкогнито, и о том, что та или иная новая картинка на стене - это дело его рук, люди узнают только из его инстаграма.

Марсельская улица Рю-Фелис-Фрежье на Google Streetview до появления граффити на стене. Фото: Google

Он часто рисует граффити на политические и социальные темы - иммиграция, война в Украине, брексит, жизнь бездомных. В то же время смысл многих других его работ не столь очевиден. Прошлым летом, например, он нарисовал в разных местах в Лондоне серию изображений животных.