Гражданин РФ не признал вину в убийстве после столкновения с танкером, перевозившим топливо для ВМС США

«Российский капитан контейнеровоза, в марте протаранившего в британских водах американский танкер, на предварительных слушаниях в суде отказался признавать свою вину в гибели моряка в результате того столкновения», - сообщает в пятницу Русская служба Би-Би-Си.

59-летний петербуржец Владимир Мотин находится в предварительном заключении на севере Англии и в предварительных слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде (Олд-Бейли) участвовал по видеосвязи. Он обвиняется в непредумышленном убийстве в результате преступной халатности.

За два дня до сегодняшнего заседания административный сотрудник Олд-Бейли Лиза Бёрли сообщила нам, что на этот раз переводчик будет. Предыдущее заседание было перенесено, т.к. судья и россиянин не смогли друг друга понять.

«Для подсудимого будет забронирован переводчик. Во время этого заседания может быть подано заявление о признании вины, а также будет обсуждаться ход подготовки к судебному разбирательству. Судья может дать указания относительно представления материалов дела. Подсудимому предъявлено обвинение по одной статье - непредумышленное убийство», - сообщила Лиза Бёрли.

Контейнеровоз Solong под португальским флагом, капитаном которого был Мотин, утром 10 марта врезался в груженый авиационным топливом американский танкер Stena Immaculate, арендованный вооруженными силами США. Танкер стоял на якоре в 13 милях (20 км) от британского берега в Северном море, у города Халл.