Гражданин РФ не признал вину в убийстве после столкновения с танкером, перевозившим топливо для ВМС США

Петербуржец Владимир Мотин, капитан сухогруза Solong, не стал признавать вину в убийстве члена собственного экипажа. В Центральном криминальном суде Лондона прошло очередное заседание. Россиянин в марте отвечал за контейнеровоз во время его столкновения с американским танкером у берегов Великобритании.
«Российский капитан контейнеровоза, в марте протаранившего в британских водах американский танкер, на предварительных слушаниях в суде отказался признавать свою вину в гибели моряка в результате того столкновения», - сообщает в пятницу Русская служба Би-Би-Си.
59-летний петербуржец Владимир Мотин находится в предварительном заключении на севере Англии и в предварительных слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде (Олд-Бейли) участвовал по видеосвязи. Он обвиняется в непредумышленном убийстве в результате преступной халатности.
За два дня до сегодняшнего заседания административный сотрудник Олд-Бейли Лиза Бёрли сообщила нам, что на этот раз переводчик будет. Предыдущее заседание было перенесено, т.к. судья и россиянин не смогли друг друга понять.
«Для подсудимого будет забронирован переводчик. Во время этого заседания может быть подано заявление о признании вины, а также будет обсуждаться ход подготовки к судебному разбирательству. Судья может дать указания относительно представления материалов дела. Подсудимому предъявлено обвинение по одной статье - непредумышленное убийство», - сообщила Лиза Бёрли.
Контейнеровоз Solong под португальским флагом, капитаном которого был Мотин, утром 10 марта врезался в груженый авиационным топливом американский танкер Stena Immaculate, арендованный вооруженными силами США. Танкер стоял на якоре в 13 милях (20 км) от британского берега в Северном море, у города Халл.
В результате столкновения, когда контейнеровоз протаранил левый борт танкера, разлился керосин и возник пожар, уничтоживший Solong. Без вести пропал и считается погибшим член команды контейнеровоза филиппинец Марк Анхело Перния. Он мог находиться на носу контейнеровоза в момент столкновения.
Известно, что на борту танкера находилось 350 000 литров авиационного топлива для ВМС США. Мы ранее опубликовали кадры столкновения.
Ранее в Центральном криминальном суде Лондона сообщали Rus.Postimees, что рассмотрение дела по существу начнется только в 2026 году, а представители российской дипмиссии в Великобритании не посещают судебные заседания по делу гражданина РФ.
Его фотографии отсутствуют в прессе, если не считать рисунков судебных художников.
В российской соцсети VK есть аккаунт 59-летнего пользователя по имени Владимир Мотин, чей родной город - Санкт-Петербург. Доступ к аккаунту ограничен, но там указано высшее учебное заведение, которое в 1989 году окончил в 1989 году владелец аккаунта - Государственная Морская Академия им. адм. С. О. Макарова (бывш. Ленинградское высшее инженерное морское училище).