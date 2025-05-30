Крупные концерты на Таллиннском Певческом поле затруднят движение транспорта

В начале июня на Таллиннском Певческом поле выступят Imagine Dragons и Джастин Тимберлейк, а в июле - AC/DC. В районе проведения мероприятий ожидаются изменения в организации дорожного движения.
Посетителей просят приходить на концерты пешком или пользоваться общественным транспортом, так как парковка в окрестностях Таллиннского Певческого поля будет затруднена. Музыкальным фанатам также рекомендуют обратить внимание на требования безопасности, связанные с проведением мероприятий.
В ночь на 3 июня, накануне концерта Imagine Dragons, над Певческим полем можно будет увидеть световые эффекты. Утром и днем с территории могут доноситься звуки - специалисты будут тестировать акустические системы. Во время шоу на сцене также ожидаются звуковые и пиротехнические эффекты, которые являются частью выступления. В небе будет видно яркое освещение и слышен громкий звук.
Накануне концерта Джастина Тимберлейка, 8 июня до 22:00, также будут слышны громкие звуки - будут тестироваться динамики, а в небе будут видны световые элементы в рамках настройки светового шоу.
Во время самого концерта 9 июня можно ожидать громкий звук и зрелищное световое шоу, однако все будет проводиться в рамках установленных государством норм.
Охранная фирма Forus обращает внимание, что перед началом и во время крупных концертов зрителям, а также пешеходам и водителям, находящимся рядом с Таллиннским Певческим полем, следует учитывать возможные задержки и увеличенное время в пути. В эти периоды транспортная нагрузка в районе будет значительно выше обычного. За парковку на зеленых зонах или в непредназначенных для этого местах предусмотрен денежный штраф.
«Крупные концерты привлекают на Певческое поле десятки тысяч человек. Учитывая такое количество посетителей, можно ожидать заторов и проблем с парковкой. Рекомендуем по возможности оставить автомобиль дома и воспользоваться общественным транспортом или прийти пешком», - отметил представитель Forus Прийт Пэргмаа.
3 июня, начиная с 14:00, в районе Певческого поля будет значительно больше людей, чем обычно, поэтому движение может быть замедлено. Всем, кто будет находиться в этом районе до, во время и после концерта, настоятельно рекомендуется следить за дорожными знаками, а также следовать указаниям регулировщиков и полиции.
3 июня движение и парковка будут ограничены в районе Хундиристику. Улицы Йоа, Ору и Куристику будут закрыты для остановки и парковки. Парковка разрешена только во внутренних дворах, а въезд - исключительно для местных жителей по специальным пропускам. Платные парковки будут доступны по адресам: Нарвское шоссе, 95, Нарвское шоссе, 117 и у ворот Мяэ.
На Нарвском шоссе (в направлении из Ласнамяэ в центр города) полоса для общественного транспорта будет открыта только для движения - останавливаться и парковаться на ней запрещено. Высадка и посадка пассажиров разрешены только на автобусных остановках.
После окончания концерта движение перекроют начиная от перекрестка Рейди-теэ и Нарвского шоссе у Русалки. Автомобили, едущие по Рейди-теэ, будут направлены обратно на нее или в сторону центра по Нарвскому шоссе. Машины, движущиеся по Нарвскому шоссе, будут перенаправлены на Рейди-теэ. На Пирита-теэ движение будет перекрыто у разворота возле остановки «Лиллепавильон», где можно будет развернуться обратно в сторону Пирита.
Также после концерта движение у ворот Мяэ у Певческого поля будет перенаправлено от заправки Circle K на улицу Турба, а с Нарвского шоссе - на Смуули-теэ. Временно ограничат выезд с улиц Куристику и Йоа до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность пешеходов.
Движение восстановят при первой возможности - как правило, ограничения не длятся дольше часа. В первую очередь будет обеспечен проезд общественного транспорта.