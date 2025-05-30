Крупные концерты на Таллиннском Певческом поле затруднят движение транспорта

3 июня, начиная с 14:00, в районе Певческого поля будет значительно больше людей, чем обычно, поэтому движение может быть замедлено. Всем, кто будет находиться в этом районе до, во время и после концерта, настоятельно рекомендуется следить за дорожными знаками, а также следовать указаниям регулировщиков и полиции.

3 июня движение и парковка будут ограничены в районе Хундиристику. Улицы Йоа, Ору и Куристику будут закрыты для остановки и парковки. Парковка разрешена только во внутренних дворах, а въезд - исключительно для местных жителей по специальным пропускам. Платные парковки будут доступны по адресам: Нарвское шоссе, 95, Нарвское шоссе, 117 и у ворот Мяэ.

На Нарвском шоссе (в направлении из Ласнамяэ в центр города) полоса для общественного транспорта будет открыта только для движения - останавливаться и парковаться на ней запрещено. Высадка и посадка пассажиров разрешены только на автобусных остановках.

После окончания концерта движение перекроют начиная от перекрестка Рейди-теэ и Нарвского шоссе у Русалки. Автомобили, едущие по Рейди-теэ, будут направлены обратно на нее или в сторону центра по Нарвскому шоссе. Машины, движущиеся по Нарвскому шоссе, будут перенаправлены на Рейди-теэ. На Пирита-теэ движение будет перекрыто у разворота возле остановки «Лиллепавильон», где можно будет развернуться обратно в сторону Пирита.

Также после концерта движение у ворот Мяэ у Певческого поля будет перенаправлено от заправки Circle K на улицу Турба, а с Нарвского шоссе - на Смуули-теэ. Временно ограничат выезд с улиц Куристику и Йоа до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность пешеходов.