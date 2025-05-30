Полиция разыскивает сбежавшего из здания суда Олексия

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 30-летнего Олексия, который сбежал из здания суда в Тарту и скрывается от уголовного преследования.
Как сообщил оперативный дежурный тартуской полиции Хейво Парроль, Олексий сбежал из здания суда на улице Лийви после того, как полицейские завершили с ним процессуальные действия, и ему предстояло участие в судебном заседании. Он побежал по улице Лийви в сторону парка Тяхтвере.
«Полицейские немедленно начали его поиски и следовали за ним на автомобиле, однако вскоре потеряли его из виду. Мы продолжаем розыск, проверили его место жительства в районе Яамамыйза, а также окрестности Аннелинна и центра города. Мы общаемся с его близкими и собираем информацию о возможных местах его пребывания, но также просим помощи у общественности - всех, кто видел Олексия, просим сообщить об этом», - сказал полицейский.
На Олексии был серый жилет и короткие джинсовые шорты. Он худощавого телосложения, с короткими волосами и светлыми глазами.
Олексий подозревается в управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция просит всех, кто его видел, сообщить об этом по телефону 112.