Полиция разыскивает сбежавшего из здания суда Олексия

Как сообщил оперативный дежурный тартуской полиции Хейво Парроль, Олексий сбежал из здания суда на улице Лийви после того, как полицейские завершили с ним процессуальные действия, и ему предстояло участие в судебном заседании. Он побежал по улице Лийви в сторону парка Тяхтвере.

«Полицейские немедленно начали его поиски и следовали за ним на автомобиле, однако вскоре потеряли его из виду. Мы продолжаем розыск, проверили его место жительства в районе Яамамыйза, а также окрестности Аннелинна и центра города. Мы общаемся с его близкими и собираем информацию о возможных местах его пребывания, но также просим помощи у общественности - всех, кто видел Олексия, просим сообщить об этом», - сказал полицейский.

На Олексии был серый жилет и короткие джинсовые шорты. Он худощавого телосложения, с короткими волосами и светлыми глазами.