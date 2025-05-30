Один день до лета: суббота будет теплой, но облачной

В ночь на воскресенье преимущественно ясная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13, до полуночи на побережье Финского залива до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла, на почве местами упадет до околонулевой, на побережье до 12 градусов тепла.