Один день до лета: суббота будет теплой, но облачной

В ночь на воскресенье преимущественно ясная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13, до полуночи на побережье Финского залива до 15 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла, на почве местами упадет до околонулевой, на побережье до 12 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность. По отдельным регионам возможны слабые кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, порывами до 14 м/с, вечером ветер уляжется, на островах и западном побережье южных направлений. Температура воздуха 17-20, на побережье до 13 градусов тепла.