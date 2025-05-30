Михал: завершение строительства Rail Baltic к 2030 году важно для военной мобильности региона

«Эстония сделала решительные шаги для успеха проекта: 16 мая были заключены два важных договора, направленных на завершение строительства эстонской части Rail Baltic в течение пяти лет. Уже идет активное строительство 74 км трассы или они охвачены договорами, а к концу 2026 года должны вестись строительные работы на всем эстонском участке основной трассы», - сказал он.

Михал добавил, что Эстония использовала различные варианты финансирования для строительства Rail Baltic, и призвал к поиску совместных решений. Нужно продолжать тесное сотрудничество, продемонстрировать реальные успехи и обеспечить проекту максимальное финансирование со стороны ЕС и в следующем долгосрочном бюджете, сказал он.

На встрече отметили, что обеспечение региональной безопасности - общая ответственность и приоритет. Эстония, которая в течение четырех последующих лет инвестирует в обороноспособность 5,4 процента ВВП, поддерживает на предстоящем саммите НАТО в Гааге существенный рост оборонных затрат союзников. «Мы знаем, на что способна Россия, но мы не дадим себя запугать», - сказал Михал.

Он отдельно отметил необходимость повысить уровень безопасности на Балтийском море, где теневой флот представляет угрозу и для критически важной инфраструктуры, и для окружающей среды. Также он заявил, что важно сотрудничать для бесперебойного обмена информацией и предпринять шаги, чтобы сократить доходы России от энергоносителей, с помощью которых она ведет войну в Украине.

Обсуждая важность поддержки Украины, Михал отметил, что путь к справедливому и стабильному миру может начаться только с незамедлительного, полного и безусловного перемирия. «Невозможно вести переговоры в условиях постоянных и интенсивных нападений», - сказал он. По мнению Эстонии, следует срочно принять 18-й пакет санкций ЕС и найти способы использовать замороженные российские активы. Россия должна компенсировать причиненное в Украине разрушение.