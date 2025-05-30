Пустая лодка дрейфует по реке: полиция ищет пропавшего рыбака

Инцидент произошел неподалеку от полицейской школы в Пайкузе. На место прибыли спасатели, а также сотрудники полиции. Спасатели завершили поиски с помощью гидроцикла около 20:00, однако полиция продолжила обследование реки на двух лодках. Пропавшего человека найти пока не удалось.