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Пустая лодка дрейфует по реке: полиция ищет пропавшего рыбака

Фото статьи

В среду около 19:00 в Центр тревоги поступило сообщение о пустой лодке, дрейфующей по реке Пярну. Ранее в ней видели рыбака

Инцидент произошел неподалеку от полицейской школы в Пайкузе. На место прибыли спасатели, а также сотрудники полиции. Спасатели завершили поиски с помощью гидроцикла около 20:00, однако полиция продолжила обследование реки на двух лодках. Пропавшего человека найти пока не удалось.

Сегодня утром пресс-секретарь полиции Керли Соэ сообщила, что поиски продолжаются. В данный момент реку обследуют с помощью гидролокатора. 

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