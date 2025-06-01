Классика в моде: в «винной» усадьбе Моэ лето начнется с романтики и музыки

Концерты пройдут с 5 по 7 июня в церкви Тапа и музее-винокурне Моэ на территории бывшей усадьбы VIII века, где появился первый в стране спиртовой завод. В названии фестиваля закодирована игра слов. Его можно перевести как «Классика в моде» и «Классика в Моэ». Таким образом значение слова «мода / моэ» обыгрывается как тенденция и название места, где находится музей-винокурня.

"Классика в моде" 2024 Фото: Pressifoto

«Высокое искусство и высокие градусы – вещи практически несовместимые, однако наличие зала с хорошей акустикой позволяет создать в этом месте интересную атмосферу летнего фестиваля», – поделился своими впечатлениями участник первого фестиваля, пианист Максим Щура.

В усадьбе Моэ фестиваль будут принимать уже в четвертый раз. Место, где переплетаются неповторимая атмосфера и живая музыка, полюбилось зрителям.

За три дня будет представлено пять концертов. В программе – нестареющие произведения эпохи барокко, классицизма и романтизма, а также сочинения эстонских авторов.

5 июня, на открытии фестиваля, в церкви Тапа выступят виртуоз органа Ааре-Пауль Латтик и контратенор Мартин Кару. Орган в сочетании с редким типом голоса – это возможность прочувствовать музыку во всей глубине и красе. Под церковными сводами прозвучат сочинения Баха, Генделя и Дюпре.

Музей-винокурня Фото: Pressifoto