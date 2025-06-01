Классика в моде: в «винной» усадьбе Моэ лето начнется с романтики и музыки

Музыкальное лето начнется с фестиваля «Классика в моде». В начале июня в туристическим центре Моэ и церкви Тапа в Ляэне-Вирумаа соберутся лучшие эстонские исполнители, чтобы вновь доказать, что классика в моде.
Концерты пройдут с 5 по 7 июня в церкви Тапа и музее-винокурне Моэ на территории бывшей усадьбы VIII века, где появился первый в стране спиртовой завод. В названии фестиваля закодирована игра слов. Его можно перевести как «Классика в моде» и «Классика в Моэ». Таким образом значение слова «мода / моэ» обыгрывается как тенденция и название места, где находится музей-винокурня.
«Высокое искусство и высокие градусы – вещи практически несовместимые, однако наличие зала с хорошей акустикой позволяет создать в этом месте интересную атмосферу летнего фестиваля», – поделился своими впечатлениями участник первого фестиваля, пианист Максим Щура.
В усадьбе Моэ фестиваль будут принимать уже в четвертый раз. Место, где переплетаются неповторимая атмосфера и живая музыка, полюбилось зрителям.
За три дня будет представлено пять концертов. В программе – нестареющие произведения эпохи барокко, классицизма и романтизма, а также сочинения эстонских авторов.
5 июня, на открытии фестиваля, в церкви Тапа выступят виртуоз органа Ааре-Пауль Латтик и контратенор Мартин Кару. Орган в сочетании с редким типом голоса – это возможность прочувствовать музыку во всей глубине и красе. Под церковными сводами прозвучат сочинения Баха, Генделя и Дюпре.
Концерты продолжатся в «винной» усадьбе Моэ, известной своим туристическим центром и музеем спиртовой промышленности. В пятницу, 6 июня, здесь будет звучать музыка великолепного эстонского композитора Эйно Тамберга. «Любить и быть счастливым» – таков был его творческий девиз. В этом году в Эстонии отмечают 95-ю годовщину со дня рождения композитора.
Музыку Тамберга исполнят признанные мастера – Максим Щура, Ингели Лайв-Ярви, Тоомас Вавилов, Хейго Розин, Брита Рейнманн, Генри-Дэвид Варема и Марко Мартин. Сочинения композитора представят разные составы исполнителей, чтобы создать захватывающую картину его музыкальных образов.
«Этот год богат на юбилеи выдающихся эстонских композиторов. Мы отметим на фестивале авторским вечером 95-ю годовщину со дня рождения Эйно Тамберга, который более полувека оказывал влияние на музыкальную жизнь Эстонии как композитор и профессор композиции в EMTA. Важное место в его творчестве занимала камерная музыка, фрагменты из которой прозвучат на концерте в Моэ», – отметила Кадри Лассманн, руководитель фонда Eesti Interpreetide Kontserdid, выступающего в роли организатора фестиваля.
Второй день фестиваля, 6 июня, завершится концертом дуэта фортепиано и виолончели, на котором выступят виртуозный пианист Стен Хейноя и лауреат международных конкурсов, виолончелист Марсель Йоханнес Китс.
«Мы исполним в Моэ бессмертные шедевры трех «Б» – Баха, Бетховена и Брамса, столпов классической музыки. Моэ – идеальное место для летнего отдыха. Здесь есть хорошая музыка, центр для посетителей и музей», – отметил Китс.
Под занавес фестиваля, 7 июня, пианистка Аге Юурикас предложит слушателю глубокую и техничную фортепианную программу, посвященную великому деятелю эстонской симфонической музыки Эдуарду Тубину.
Финал фестиваля заполнится неожиданным и свежим сочетанием скрипки и аккордеона. Известная скрипачка Мари Полль в дуэте с сербским аккордеонистом Момиром Новаковичем исполнят классическую и современную музыку.
Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.