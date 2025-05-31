«Нас раздражают их флаги». Правда ли, что поляки разлюбили украинцев, и насколько серьезны разногласия

Первая — те, кто по рабочим обязанностям контактируют с большим числом людей: прежде всего, представители сферы услуг, на которых проще всего сорвать злость просто за то, что человек говорит по-польски с акцентом или у него на бейджике украинское имя.

Подобные истории случаются не только с теми украинцами, которые работают на низкооплачиваемых работах, говорит Панченко: «Одна врач-стоматолог рассказывала мне о клиентах, которые лечили у нее зубы 10 лет, а недавно сказали, что больше к ней ходить не будут, потому что она украинка… Этот случай только подтверждает, что люди в этом отношении часто просто не мыслят рационально».

Вторая группа — украинские дети, которые подвергаются буллингу в школах. По мнению Панченко, нельзя говорить, что дети и в других ситуациях бывают жестокими. Она считает почвой для издевательств то, что польские дети слышат у себя дома: «Условный Януш дискутировал на кухне с женой весь вечер, а утром сын Януша пришел в школу и начал буллить своих украинских одноклассников, потому что он от своего отца услышал, что нужно всех украинцев гнать».

Как говорят украинцы, с которыми мы общались, польские школы часто не справляются с этими проблемами. Вот и в истории детского психолога Татьяны и ее дочери решать проблему пришлось самостоятельно.