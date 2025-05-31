Повреждение кабелей между Эстонией и Финляндией: предварительное расследование завершено

Танкер Eagle S подозревается в повреждении в декабре прошлого года кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, а также нескольких других коммуникационных кабелей. Как утверждается, судно тащило якорь по морскому дну с целью умышленного повреждения кабелей. В Рождество финские власти задержали судно: экипажу было приказано изменить курс и войти в территориальные воды Финляндии.