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Повреждение кабелей между Эстонией и Финляндией: предварительное расследование завершено

Перевод: София Солдатенко
Электросоединение EstLink 2 аварийно отключилось в рождественские праздники и с тех пор остается вне эксплуатации.

Предварительное расследование, проведенное криминальной полицией Финляндии в отношении танкера Eagle S, который подозревается в повреждении морских кабелей в Балтийском море, завершено. Дело передано в прокуратуру Финляндии, сообщает Yle.

Танкер Eagle S подозревается в повреждении в декабре прошлого года кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, а также нескольких других коммуникационных кабелей. Как утверждается, судно тащило якорь по морскому дну с целью умышленного повреждения кабелей. В Рождество финские власти задержали судно: экипажу было приказано изменить курс и войти в территориальные воды Финляндии.

Трое членов экипажа подозреваются в саботаже и нарушении работы почтовой и телекоммуникационной связи.

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