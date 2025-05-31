Полиция против лихачей: важное нововведение поможет ловить нарушителей ПДД

Координатор дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсс сказал, что полиция ищет способы сократить число пострадавших в ДТП.

«Более спокойное движение - это более безопасное движение, поскольку скорость напрямую влияет как на вероятность аварии, так и на тяжесть последствий столкновения», - подчеркнул он.

«До сих пор мы использовали мобильные камеры полиции аналогично стационарным камерам у дороги, то есть измеряли скорость только в одном направлении. Теперь, измеряя скорость в обоих направлениях, мы удваиваем зону действия камеры, и система сможет зафиксировать также регистрационный номер мотоцикла», - пояснил Кирсс.

По его словам, превышение скорости остается широко распространенной проблемой, с которой камеры все же помогают справляться. «Когда водители замечают камеру, большинство из них сбрасывают скорость. Мотоциклисты - чаще всего нет, и нередко они превышают скорость более чем на 20 километров в час», - добавил он.

В нынешнем мотосезоне камеры фиксации скорости выявили 425 случаев превышения скорости мотоциклистами. Мотоциклы попадали в ДТП 30 раз, и одной из самых частых причин была неправильно выбранная скорость движения. В прошлом году в ДТП погибли девять мотоциклистов и один пассажир. В шести из этих тяжелых аварий расследование установило, что мотоциклист превысил допустимую скорость.