Трамп решил повысить до 50 процентов пошлины на сталь и алюминий

Пошлины на ввоз этих сплавов в страну вырастут с текущих 25 процентов до 50 процентов, заявил американский лидер, выступая на заводе US Steel под Питтсбургом в пятницу, 30 мая.

По словам Трампа, новые меры начнут действовать с 4 июня.

«Наша сталелитейная и алюминиевая отрасли возрождаются как никогда раньше. Это будет еще одним БОЛЬШИМ толчком отличных новостей для наших замечательных сталелитейщиков и работников алюминиевой промышленности. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!» - написал после мероприятия Трамп в своей соцсети Truth Social.

Суд признал незаконными часть пошлин Трампа, но их восстановили после апелляции

28 мая Федеральный суд США по международной торговле признал часть торговых пошлин, которые Дональд Трамп в начале апреля ввел в отношении почти всех стран мира, противоречащими законодательству страны. Суд постановил, что у Трампа не было полномочий для единоличного принятия такого решения.

При вводе таможенных пошлин Трамп опирался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако, согласно его тексту, у президента США нет «неограниченных полномочий» в этой сфере. Подобные решения должны быть приняты Конгрессом США, и лишь при наличии «необычной и чрезвычайной угрозы» глава государства имеет право действовать самостоятельно. Такой угрозы в момент введения Трампом пошлин суд не усмотрел.