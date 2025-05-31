Житель Эстонии, держащий соседей в страхе, ненадолго отправлен за решетку

В последний раз он напал на пастора церкви Амбла и разбил окна в пасторате.

Местные жители чувствуют себя брошенными на произвол судьбы и задаются вопросом, почему власти волости не могут что-то сделать.

На этой неделе он предстал перед Пайдеийским судом по делу о преступлении против собственности и нарушении общественного порядка. Он был признан виновным и приговорен к 20 суткам ареста в Вируской тюрьме.