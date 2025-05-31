«Я свободна и счастлива»: уроженка России Касаткина о смене гражданства

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Касаткина выступала в соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA) как нейтральный спортсмен, но в 2025 году приняла австралийское гражданство.

В интервью Guardian Australia она призналась, что решение далось ей нелегко, но она рада этому.

«Честно говоря, за последние несколько месяцев я стала намного счастливее. Я чувствую, как с моих плеч свалился огромный груз. Я свободна и счастлива».

Касаткина все еще пытается привыкнуть к тому, чтобы представляться австралийкой: «Это прекрасное чувство - представлять такую ​​страну, как Австралия. Я очень рада, что все меня приняли».

В 2023 году Касаткина объявила, что покинула Россию, потому что, будучи гомосексуалкой, не поддерживающей войну, она не чувствовала себя в безопасности на родине. За последние два года она жила в Австралии, Испании и Дубае.