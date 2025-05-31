Кая Каллас: «суровая любовь» Трампа лучше, чем ее отсутствие

Выступая на авторитетном форуме по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла», Каллас ответила на комментарий министра обороны США Пита Хегсета, который назвал требования президента Дональда Трампа о росте оборонных расходов со стороны союзников проявлением «суровой любви».

«Это все-таки любовь. А значит, она лучше, чем ее отсутствие», - пошутила Каллас, когда позже ее попросили прокомментировать речь Хегсета.