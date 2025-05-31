Эксперт: что происходит на рынке недвижимости перед повышением НСО

«По данным Земельно-пространственного департамента, в январе в Таллинне было совершено 712 сделок купли-продажи квартир, в феврале - 705, в марте - 707. За три месяца количество сделок колебалось всего на один процент, что является довольно редкой стабильностью», - сказала Кикас.

За первые три месяца этого года в Таллинне было продано в общей сложности 2147 квартир, в то время как за первые два квартала прошлого года было продано менее 1900 квартир.

«Первый квартал показывает, что таллиннский рынок недвижимости работает хорошо. В 2023 и 2024 годах Euribor проходил свой цикл роста, а теперь, когда он имеет тенденцию к снижению и стал более стабильным, мы наблюдаем рост чувства уверенности людей», - добавила она.

Однако Кикас признала, что начало этого года еще не сравнимо с тем временем, когда рынок недвижимости был на пике. В 2022 году за тот же период в Таллинне было заключено 2303 сделки купли-продажи квартир, а в 2021 году - 2578 сделок.

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Luminor, уровень нынешнего года ниже очень хороших лет в основном потому, что доля новостроек в общей статистике скромна: в марте этого года показатели продаж новостроек в Таллинне были самыми низкими в том же месяце за последние пять лет.