Эксперт: что происходит на рынке недвижимости перед повышением НСО

В первом квартале этого года в Таллинне было продано значительно больше квартир, чем за тот же период предыдущих двух лет. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас объясняет, что происходит на рынке недвижимости, и к чему приведет повышение НСО в июле.
«По данным Земельно-пространственного департамента, в январе в Таллинне было совершено 712 сделок купли-продажи квартир, в феврале - 705, в марте - 707. За три месяца количество сделок колебалось всего на один процент, что является довольно редкой стабильностью», - сказала Кикас.
За первые три месяца этого года в Таллинне было продано в общей сложности 2147 квартир, в то время как за первые два квартала прошлого года было продано менее 1900 квартир.
«Первый квартал показывает, что таллиннский рынок недвижимости работает хорошо. В 2023 и 2024 годах Euribor проходил свой цикл роста, а теперь, когда он имеет тенденцию к снижению и стал более стабильным, мы наблюдаем рост чувства уверенности людей», - добавила она.
Однако Кикас признала, что начало этого года еще не сравнимо с тем временем, когда рынок недвижимости был на пике. В 2022 году за тот же период в Таллинне было заключено 2303 сделки купли-продажи квартир, а в 2021 году - 2578 сделок.
По словам руководителя сферы жилищных кредитов Luminor, уровень нынешнего года ниже очень хороших лет в основном потому, что доля новостроек в общей статистике скромна: в марте этого года показатели продаж новостроек в Таллинне были самыми низкими в том же месяце за последние пять лет.
«Поскольку с июля НСО повышается с 22 до 24 процентов, это, вероятно, приведет к некоторому росту продаж новостроек во втором квартале. Как мы видели в случае с автоналогом, следующий после вступления налога в силу квартал - в данном случае третий - может быть спокойнее, чем обычно», - сказала она.
По словам Кикас, застройщикам приходится сейчас труднее, чем обычно, но они не слишком беспокоятся. «В определенные моменты девелоперы также были менее уверенными, поэтому завершение нескольких проектов совпало по времени. Конкуренция возросла, и застройщики стали более гибкими. Помимо более выгодных цен, они также предлагают дополнительные преимущества в виде мебели, кладовой или парковочного места».
Поскольку ценовой разрыв между новостройками и вторичным рынком в настоящее время больше, чем обычно, руководитель сферы жилищных кредитов Luminor считает, что ситуация может быть сбалансирована стагнацией цен на новостройки.
«Цены на вторичном рынке в ближайшее время, скорее всего, начнут расти, поскольку этот сегмент очень активен, а ценовой разрыв с новостройками велик. Вторичный рынок жилья начнет повышать цены, в то время как цены на новостройки в ближайшее время резко расти не будут, поскольку застройщики будут ждать, пока вторичный рынок жилья их догонит», - прогнозирует Кикас.