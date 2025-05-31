МНЕНИЕ Эстонии стоит учиться у Израиля, а не очернять его

В резких осуждениях и заявлениях Макрон преуспел, но показал ли результат серьезность Франции? Или это говорит о том, что во французском дипломатическом корпусе и элите по вопросам безопасности плохо понимают Ближний Восток, настоящую суть войны Израиля и «Хезболлы» и способности сторон? Скорее всего, иначе они не оказались бы в таком глупом положении.

Как поступать, когда на тебя нападает союзник

Сегодня Эстония и вся Европа пребывают в замешательстве, потому что наш долгосрочный главный союзник США ведет себя непредсказуемо, а порой даже враждебно. У Израиля здесь значительный опыт. К примеру, президент Барак Обама предал своих друзей - Израиль, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию - и поддержал Иран. Дружбы с Ираном он не добился, а с союзниками отношения испортил.

Дуайт Эйзенхауэр поступил так же - предал Израиль, Великобританию и Францию во имя получения симпатий президента Египта Гамаля Абделя Насера. Чего, конечно, не произошло.

Но дружба со временем возвращалась. Недавно на страницах Postimees было опубликовано интервью с израильским профессором Даном Шифтаном. Если выделить из него одну мысль, то это его характеристика американо-израильских отношений: мы научились не слушать глупых американцев, но при этом отношения хорошие и только крепнут. По такому же принципу могла бы строиться и внешняя политика Эстонии: не слушать глупцов - в Вашингтоне, Брюсселе, Париже или редакциях газет, а делать то, что выгодно Эстонии.

Конечно, нет универсального рецепта, как поступать, если союзник начинает вести себя странно. Каждый случай уникален, и напрямую копировать Израиль не получится. Отношения Израиля и США хорошие, но у Израиля, в отличие от Эстонии, Польши и других европейских стран, нет американских гарантий безопасности. Что кажется странным, ведь среднестатистическому американцу Израиль куда ближе, чем какая-нибудь европейская страна. Но прямых гарантий нет, и американцы не обязаны защищать или помогать Израилю.

Этот вопрос обсуждался десятилетиями, периодически американцы предлагали Израилю определенные гарантии, но обычно сам Израиль был достаточно осторожен. Кажется странным: почему маленькая страна отказывается от гарантий большого союзника? Причин много, но в том числе и опасения по поводу самой сути гарантий. Что, если интересы союзника поменяются? Не сделают ли гарантии их получателей ленивыми - интеллектуально и по сути? Когда кто-то другой решает и формирует безопасность за тебя, ты начинаешь думать меньше, теряешь инициативу. Вероятно, в отношениях Европы и США как раз и случилось именно это. В Израиле - нет. Они сохранили свои ум, остроту, ясность и способность к развитию.

Дэн Сенор, бывший советник Митта Ромни, ныне ведущий популярного произраильского подкаста, недавно, ссылаясь на одного из сотрудников администрации Трампа, описал три страны, которые могут или способны дать миру больше, чем Америка может получить взамен. Это Израиль, Южная Корея и Индия. Кто-то назовет это примитивной транзакционной политикой, но так ли это на самом деле?

Три тысячи лет выживания показали, что в Израиле кое-что действительно понимают.