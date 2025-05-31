МНЕНИЕ Эстонии стоит учиться у Израиля, а не очернять его

«Мне стыдно», - сказал израильский журналист Хавив Реттиг Гур несколько недель назад на одной из встреч в Тель-Авиве. Так он отреагировал на январское голосование в ООН, где Израиль выступил против Украины вместе с США, Северной Кореей, Беларусью и их сторонниками, пишет журналист Микк Салу.
Затем Реттиг Гур добавил: «Но я живу с этим стыдом, потому что Иран хочет меня убить, мою жену, моих детей и всех, кого я знаю. И единственный, кто может нас защитить - это США».
Если в мире и есть место, где действительно принимают трудные решения, испытывают или не испытывают стыд, обсуждают этические, моральные и политические дилеммы и вынуждены постоянно делать непростые выборы, то этим местом является Израиль. У них нет ни одного легкого решения. Все вопросы - экзистенциальные, а основанный на правилах мировой порядок, о котором так любит говорить Министерство иностранных дел Эстонии, для Израиля звучит, как фраза из детской песенки.
«Это Ля-ля-ленд», – так описал европейский подход к безопасности профессор Хайфского университета Дан Шифтан в интервью Postimees. В отличие от Реттига Гура, который испытывал стыд за то, что Израиль был вынужден голосовать в ООН с государствами-изгоями, Шифтан относился к этому равнодушно: «Резолюции ООН все равно ничего не значат».
Больше не значит сильнее
На этом фоне особенно трагично, до чего дошли отношения между Израилем и большей частью Европы. И в Эстонии сейчас нашлась группа людей, желающих, чтобы и мы стали критиковать Израиль. Мол, иначе нас невозможно воспринимать всерьез, мы лицемеры и двуличны - как недавно морализировал редакционный материал Dеlfi. Нам, дескать, нужно вести себя, как другие европейские страны.
На практике это часто означает демонстративную мораль и интеллектуальную леность. Грузия 2008-го, Украина 2014-го, Украина 2022-го - неужели мы и правда думаем, что дипломаты Франции, Бельгии, Испании или кто-либо еще в Европе - это самые дальновидные, с острым взглядом на безопасность и быстрой реакцией люди? Эстонии не стоит идти на поводу у европейской глупости, наоборот - нам стоит учиться у Израиля. Не копировать, а учиться, и замечая его ошибки, и извлекая уроки из них.
Потому что Израиль - самая серьезная и заслуживающая доверия страна на Ближнем Востоке. А может быть, и где-то дальше. Один лишь факт, что на одном из самых опасных участков планеты они смогли построить несомненно сверхуспешное государство, - доказательство того, что они знают, что делают. Они не глупы. Они не безупречны, но умны. Такой успех не случаен. Израиль настолько весом, что даже крупные державы вынуждены считаться с ним и иногда идти ему навстречу.
Заслужить серьезное отношение можно не декларациями, а делом. Например, 8 октября – на следующий день после теракта «Хамас» – «Хезболла» начала свои нападения на Израиль, а президент Франции Эммануэль Макрон только и твердил: не эскалируйте, отступите. Израиль же не стал сдерживаться, победил «Хезболлу», и когда начались переговоры, Макрону пришлось обращаться к Израилю с просьбой, по сути - унижаться, чтобы его также допустили к переговорам. Ведь у Франции в Ливане свои интересы и она хочет быть в игре.
В резких осуждениях и заявлениях Макрон преуспел, но показал ли результат серьезность Франции? Или это говорит о том, что во французском дипломатическом корпусе и элите по вопросам безопасности плохо понимают Ближний Восток, настоящую суть войны Израиля и «Хезболлы» и способности сторон? Скорее всего, иначе они не оказались бы в таком глупом положении.
Как поступать, когда на тебя нападает союзник
Сегодня Эстония и вся Европа пребывают в замешательстве, потому что наш долгосрочный главный союзник США ведет себя непредсказуемо, а порой даже враждебно. У Израиля здесь значительный опыт. К примеру, президент Барак Обама предал своих друзей - Израиль, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию - и поддержал Иран. Дружбы с Ираном он не добился, а с союзниками отношения испортил.
Дуайт Эйзенхауэр поступил так же - предал Израиль, Великобританию и Францию во имя получения симпатий президента Египта Гамаля Абделя Насера. Чего, конечно, не произошло.
Но дружба со временем возвращалась. Недавно на страницах Postimees было опубликовано интервью с израильским профессором Даном Шифтаном. Если выделить из него одну мысль, то это его характеристика американо-израильских отношений: мы научились не слушать глупых американцев, но при этом отношения хорошие и только крепнут. По такому же принципу могла бы строиться и внешняя политика Эстонии: не слушать глупцов - в Вашингтоне, Брюсселе, Париже или редакциях газет, а делать то, что выгодно Эстонии.
Конечно, нет универсального рецепта, как поступать, если союзник начинает вести себя странно. Каждый случай уникален, и напрямую копировать Израиль не получится. Отношения Израиля и США хорошие, но у Израиля, в отличие от Эстонии, Польши и других европейских стран, нет американских гарантий безопасности. Что кажется странным, ведь среднестатистическому американцу Израиль куда ближе, чем какая-нибудь европейская страна. Но прямых гарантий нет, и американцы не обязаны защищать или помогать Израилю.
Этот вопрос обсуждался десятилетиями, периодически американцы предлагали Израилю определенные гарантии, но обычно сам Израиль был достаточно осторожен. Кажется странным: почему маленькая страна отказывается от гарантий большого союзника? Причин много, но в том числе и опасения по поводу самой сути гарантий. Что, если интересы союзника поменяются? Не сделают ли гарантии их получателей ленивыми - интеллектуально и по сути? Когда кто-то другой решает и формирует безопасность за тебя, ты начинаешь думать меньше, теряешь инициативу. Вероятно, в отношениях Европы и США как раз и случилось именно это. В Израиле - нет. Они сохранили свои ум, остроту, ясность и способность к развитию.
Дэн Сенор, бывший советник Митта Ромни, ныне ведущий популярного произраильского подкаста, недавно, ссылаясь на одного из сотрудников администрации Трампа, описал три страны, которые могут или способны дать миру больше, чем Америка может получить взамен. Это Израиль, Южная Корея и Индия. Кто-то назовет это примитивной транзакционной политикой, но так ли это на самом деле?
Три тысячи лет выживания показали, что в Израиле кое-что действительно понимают.
Пышные речи и повседневность
Еще один пример. При президенте Джо Байдене США отправляли военную технику в Израиль морем. В какой-то момент Испания отказалась принимать эти корабли в своих портах, чтобы те заправились или по иным нуждам, потому что, дескать, Израиль плохой, Палестина хорошая и тому подобное. Что стало с этими кораблями? Ничего особенного: они зашли в марокканские порты и справились со своими делами там. Замечательно? Марокко - мусульманское арабское государство, которое во время войны в Газе осуждало Израиль резче, чем Европа. То ли портовые сборы оказались вкуснее, чем блокада Израиля, то ли дело в чем-то еще, но оказывается, реальные поступки и декларации могут разниться. Должна ли Эстония из-за этого осуждать Марокко?
Несколько месяцев назад в подкасте Дэна Сенора участвовал Хай Эйтан Коэн Янарокак, переехавший из Турции в Израиль. Речь зашла о восстановлении Сирии. Кто этим займется? Конечно, турецкие стройфирмы. Кто даст этим компаниям деньги? Конечно, Катар и европейцы, отметил Янарокак. Вежливый человек, он не сказал «глупые европейцы», но смысл был ясен: европейские средства будут кормить турецкие фирмы и усиливать влияние Турции в Сирии. А что Европа получит взамен? Признание? Серьезно?
Прошлым летом Европейский союз и Палестинская автономия подписали очередное соглашение: палестинцы должны были убрать из своих учебников антисемитизм и призывы к убийству евреев. У европейцев тут есть право голоса, так как большинство палестинской образовательной системы финансируется ими. Но учебный год начался, и все осталось по-старому. Те же учебники, а на линейке маленькие палестинские школьницы плясали: покажи мне еврея, я хочу вонзить нож в еврея - во время танца имитировалось перерезание горла. И никаких последствий. Никто не урезает финансирование, никто не говорит: смотрите, вы же обещали убрать антисемитизм из программы. Почему тогда Израиль, да и Палестинская автономия, должны воспринимать европейцев всерьез?
На кону - многое
Вот так. Израиль - серьезное и заслуживающее доверия государство, многие его критики – пустозвоны. У Израиля нет права на ошибку, у других это право есть. Макрон может наговорить глупостей о Ливане и «Хезболле», ошибиться в оценке ситуации и поставить свою страну в унизительное положение, но с Францией в итоге ничего не произойдет. Ошибся - ну и ладно. Зато колумнисты похвалили. Эстонии же стоит учиться у тех, кто на деле доказывает реальную состоятельность и способность находить лучшие решения в самых сложных условиях.
В Израиле так много интересного и полезного, что даже трудно сказать, что именно стоит перенять. Это одна из самых быстрорастущих экономик в мире, и тренд только позитивный. Их стартапы делают миллиардные сделки даже в разгар войны в Газе. Израиль - единственная современная и либеральная страна, которой не нужно беспокоиться о демографии: рождаемость стабильно и значительно выше уровня простого воспроизводства.
И не говорим уже о науке и технологических прорывах. Вот, например, война дронов в Украине: российские ракеты и беспилотники изматывают украинцев, но если поставить на кого-то в эпоху дронов - мой выбор однозначно был бы в пользу Израиля.
Фабрика лжи против Израиля
Пока я набираю на компьютере эти строки, по телевизору идет Euronews: «Израильская армия обстреляла пункт раздачи гуманитарной помощи». Если искать подтверждения, то можно найти, что «Хамас» заявляет об этом, а Армия обороны Израиля отрицает. Вопрос не в том, может ли израильская армия ошибаться, а в том, почему утверждение «Хамаса» и его сторонников выносится в заголовок как достоверный факт? Почему за факт принимается именно это, а не позиция Израиля?
Десять дней назад представитель ООН заявил BBC, что в течение 48 часов в Газе от голода умрут 14 000 младенцев. Эта информация моментально облетела мировые заголовки. На следующий день ООН уточнила: речь идет не о младенцах, а о детях; и не о 48 часах, а о годовом прогнозе - с апреля 2025 по март 2026. И не о смерти, а о «тяжелых случаях недоедания». Но эти уточнения уже не попали ни в какие заголовки. Это вовсе не означает, что «в течение года среди детей Газы может быть 14 000 тяжелых случаев недоедания» - хорошая новость, но это абсолютно не то же самое, что скорая катастрофа от голода.
Иногда хочется сказать: дорогие ненавидящие Израиль, хотя бы согласовывайте свои фейки между собой. Договоритесь о цифрах и сроках, которые распространяете. 14 000 или 100 000? Или «сотни тысяч тяжелейших случаев недоедания среди детей», как недавно писали в редакционной статье Delfi.
Ужасный опыт
Ранним утром 7 октября 2023 года террористы «Хамаса» прорвались с территории Газы на музыкальный фестиваль Nova, проходивший в нескольких километрах от границы. Сотни людей были убиты, многие захвачены в заложники. Это породило тему, которую даже израильские СМИ обсуждают деликатно и только намеками. Лишь в приватных разговорах можно услышать, что вернувшиеся из плена еврейки первым делом шли делать тесты на беременность или в клинику на аборт. В одной из бесед упоминается число 35. Потому что это был рекорд. 35! В теле одной погибшей женщины обнаружили ДНК 35 палестинцев... Каждый может сам догадаться, о чем идет речь.
В Тель-Авиве я встречаюсь с Рафаэлой Трейстман, выжившей на Nova. Рафаэла - оптимистка, полна жизнелюбия. Но рассказывает, как в тот день был убит ее жених, как она сама спасалась в мобильном бомбоубежище. Те, кто бывал в Израиле, знают такие сооружения - похожие на автобусные остановки мини-укрытия, разбросанные тысячами по всей стране. Именно в таком, среди тел, крови и фекалий, она выжила.
Порой наш разговор становится очень практичным: обсуждаем плюсы и минусы этого укрытия и как в будущем сделать их эффективнее. Вот эта смесь оптимизма, приземленного прагматизма и стремления изменить будущее к лучшему - поистине присуща израильтянам.
Очевидные параллели
Даже в таких деталях легко провести актуальные параллели с Эстонией: мы тоже спорим и обсуждаем, какие и где строить укрытия. Может, и нам стоит взглянуть на израильский опыт - учиться стоит и у Украины -, ведь там накоплен многолетний опыт.
Пару недель назад в Delfi появилась статья литовского журналиста, критикующего министра обороны Литвы за то, что тот заявил: литовцам стоит учиться у Израиля. Этот текст был наполнен глупым морализаторством и штампами из пропаганды «Хамаса».
Подобную чепуху можно встретить и в других местах. В Тель-Авиве я беседовал с журналистом одной из крупнейших датских газет, который рассказал, как в Дании освещают тему Израиля и Палестины. Неудивительно, что и там некоторые партии критикуют правительство за желание закупить у Израиля системы ПВО. К счастью, по словам коллеги, их власти не настолько глупы, а большинство датчан считает эти претензии нелепыми. В Эстонии должно быть так же: хотите верить в пропаганду «Хамаса» - ваш выбор, но гораздо разумнее держаться израильской стороны. Уже десятилетиями Израиль демонстрирует, что знает, что делает.