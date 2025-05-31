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Если закрываются двери ЭМО, где-то должно открыться окно

Перевод: София Солдатенко
Руководители ЭМО единодушно признали, что хорошо, что этой темой занимаются, однако найти решение проблемы загруженности ЭМО крайне сложно.

Поиск решений для перегруженных отделений экстренной медицинской помощи (ЭМО) в больницах заслуживает одобрения, однако, по мнению работников скорой помощи и самих ЭМО, простого и быстрого выхода из ситуации не существует.

Скорая привозит пациента в тяжелом состоянии. «Множественные травмы. Рубашка мокрая от пота, пульс учащен, адреналин зашкаливает. Все выкладываются по полной. Час интенсивной и серьезной работы. Пациент отправляется в операционную», - так описывает свою повседневную работу руководитель ЭМО Ида-Вируской Центральной больницы Маркко Ялас.

Затем в смотровой кабинет заходит человек, у которого уже третью неделю болит спина. «Раздраженная бабушка громко ворчит: "Ну и бардак у вас тут, жду уже два часа"», - продолжает Ялас.

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