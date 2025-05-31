В Эстонии начинается пляжный сезон: правила, которые должен знать каждый

Погода становится все теплее, и уже завтра, 1 июня, официально начнется пляжный сезон. Береговая охрана G4S готова к нему и напоминает, что запрещено приходить на пляж с домашними животными и приносить с собой стеклотару.
В прошлом купальном сезоне береговая охрана G4S помогла урегулировать по всей Эстонии около 7200 случаев нарушения общественного порядка. Основные проблемы были связаны с домашними животными и стеклотарой. Наибольшую обеспокоенность вызывали случаи, когда на пляже терялись дети. В прошлом году спасатели помогли 44 детям найти на пляже родителей.
В прошлом сезоне едва не утонули девять человек, но всех удалось спасти благодаря оперативным действиям спасателей.
В связи с началом купального сезона напоминаем значения флагов.
КРАСНЫЙ – температура воды ниже 16 градусов – для среднестатистического человека вода холодная. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Находиться в воде не рекомендуется, поскольку это опасно.
ЖЕЛТЫЙ – температура воды достигает 16–18 градусов. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Долго находиться в воде не рекомендуется никому, но особенно опасным это может быть для детей и людей со слабым здоровьем.
ЗЕЛЕНЫЙ – температура воды выше 18 градусов. Волны на море слабые, все погодные условия подходят для безопасного плавания. Находиться в воде безопасно для всех.
ФИОЛЕТОВЫЙ – в воде обнаружено загрязнение, которое в данный момент анализируется или подтверждено анализами и Департамент здоровья признал его опасным. Плавать в такой воде не рекомендуется.
Береговая охрана приводит самую свежую информацию об условиях на пляже несколько раз в день рядом со своими штабами. Посетители пляжа получают данные о температуре воздуха и воды, УФ-индексе и сигнальном флаге.
Если на пляже существует опасность, о которой береговая охрана сообщила отдыхающим, ответственность за то, учитывается ли эта опасность, лежит прежде всего на самих взрослых, а в случае детей – на их родителях.
Официальный пляжный сезон продлится с 1 июня по 31 августа
ПЛЯЖ
|СЕЗОН
|ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ
|Канал Анне
|1 июня – 31 августа
10:00–21:00
|Эмайыги
|1 июня – 31 августа
10:00–21:00
|Вереви
|1 июня – 31 августа
12:00–20:00
|Пыльва
|1 июня – 31 августа
11:00–19:00
|Тюри
|1 июня – 31 августа
12:00–20:00
|Паралепа
|1 июня – 31 августа
10:00–20:00
|Вазикахолми
|1 июня – 31 августа
10:00–20:00
|Пярну
1 июня – 13 июня
14 июня – 24 августа
25 августа – 31 августа
10:00–18:00
10:00–20:00
10:00–18:00
|Синди
|1 июня – 31 августа
12:00–20:00
|Курессааре
|1 июня – 31 августа
11:00–20:00