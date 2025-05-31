Иван Девяткин получил известность благодаря своей активной позиции против закрытия восточной границы между Финляндией и Россией. На весенних апрельских выборах он был избран в городской совет Лаппеенранта, набрав большое количество голосов.

Сначала он выдвигался кандидатом от СДП, но позже партия исключила его из списка, заявив, что Девяткин не осудил нападение России на Украину. Союз левых сил, однако, тогда отметил, что Девяткин никогда не поддерживал войну.

В январе прошлого года Девяткин стал одним из основателей Александровского общества, которое выступает за открытие восточной границы. Однако сейчас не является его членом.