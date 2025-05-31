Ходим вместе Пыхья-Таллинн приглашает на прогулки с колясками

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, прогулки с колясками предназначены для мам, пап и всех остальных, кто гуляет с детскими колясками, а также для людей, передвигающихся на инвалидных креслах.

«Во время таких прогулок можно открыть для себя новые маршруты, по которым удобно и безопасно передвигаться с колясками, а также совместные прогулки дают возможность познакомиться и пообщаться», - сказала Таммур.

Прогулки с колясками проводит руководитель Пельгулиннаской группы «Ходим вместе»(Kõnnime Koos) Лийна Хейнвере. Прогулки проходят каждый понедельник в 17:00, старт у входа в Kolde Selver (улица Сыле, 31) со стороны моря.

Прогулки с колясками проходят в рамках программы «Таллинн - Европейская спортивная столица 2025» и являются бесплатными для всех желающих!

Дополнительная информация и регистрация: liina.heinvere@lastehaigla.ee