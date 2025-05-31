Ходим вместе Пыхья-Таллинн приглашает на прогулки с колясками

Каждый понедельник в Пыхья-Таллинне проходят организованные бесплатные прогулки с колясками, участники которых могут вместе активно провести время и открыть для себя новые маршруты. Прогулки предназначены для тех, кто гуляет с детскими колясками или передвигается на инвалидных креслах.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, прогулки с колясками предназначены для мам, пап и всех остальных, кто гуляет с детскими колясками, а также для людей, передвигающихся на инвалидных креслах.
«Во время таких прогулок можно открыть для себя новые маршруты, по которым удобно и безопасно передвигаться с колясками, а также совместные прогулки дают возможность познакомиться и пообщаться», - сказала Таммур.
Прогулки с колясками проводит руководитель Пельгулиннаской группы «Ходим вместе»(Kõnnime Koos) Лийна Хейнвере. Прогулки проходят каждый понедельник в 17:00, старт у входа в Kolde Selver (улица Сыле, 31) со стороны моря.
Прогулки с колясками проходят в рамках программы «Таллинн - Европейская спортивная столица 2025» и являются бесплатными для всех желающих!
Дополнительная информация и регистрация: liina.heinvere@lastehaigla.ee
Информация о прогулках - на Facebook