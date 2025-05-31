Школьники открыли кафе, где все под их контролем

Идея молодежного кафе появилась в 2020 году, когда из-за коронапандемии даже взрослым было трудно найти работу в сфере обслуживания и питания. Поскольку дети основателя кафе Прийта Лавитса тоже искали работу на лето, он вместе с женой решили создать кафе, которое поможет молодежи развить практические знания в бизнесе, а также уверенность в себе и навыки общения.

«Это место, где подросток, скорее всего, впервые и, возможно, в последний раз в жизни сможет по-настоящему разгуляться и попробовать свои силы, - сказал Прийт Лавитс. - В отличие от взрослой жизни, здесь есть пространство для ошибок - и этому тоже нужно учиться».