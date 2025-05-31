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Школьники открыли кафе, где все под их контролем

Перевод: София Солдатенко
В пятницу после полудня у команды Lohvik было много дел: перед открытием нужно было принять свежие поставки, сделать заготовки на кухне, привести в порядок фургон с едой и рассказать о кафе любопытным прохожим.

В пятницу у главного входа в тартуский торговый центр Lõunakeskus, рядом с большой игровой площадкой, открылось летнее кафе Lohvik, которым управляет компания предприимчивых подростков в возрасте от 13 до 16 лет. На их плечах лежит все: от приготовления еды и общения с клиентами до поиска бизнес-партнеров и маркетинга кафе.

Идея молодежного кафе появилась в 2020 году, когда из-за коронапандемии даже взрослым было трудно найти работу в сфере обслуживания и питания. Поскольку дети основателя кафе Прийта Лавитса тоже искали работу на лето, он вместе с женой решили создать кафе, которое поможет молодежи развить практические знания в бизнесе, а также уверенность в себе и навыки общения.

«Это место, где подросток, скорее всего, впервые и, возможно, в последний раз в жизни сможет по-настоящему разгуляться и попробовать свои силы, - сказал Прийт Лавитс. - В отличие от взрослой жизни, здесь есть пространство для ошибок - и этому тоже нужно учиться».

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