Школьники открыли кафе, где все под их контролем

В пятницу у главного входа в тартуский торговый центр Lõunakeskus, рядом с большой игровой площадкой, открылось летнее кафе Lohvik, которым управляет компания предприимчивых подростков в возрасте от 13 до 16 лет. На их плечах лежит все: от приготовления еды и общения с клиентами до поиска бизнес-партнеров и маркетинга кафе.
Идея молодежного кафе появилась в 2020 году, когда из-за коронапандемии даже взрослым было трудно найти работу в сфере обслуживания и питания. Поскольку дети основателя кафе Прийта Лавитса тоже искали работу на лето, он вместе с женой решили создать кафе, которое поможет молодежи развить практические знания в бизнесе, а также уверенность в себе и навыки общения.