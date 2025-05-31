Большая галерея Перед началом пляжного сезона в летней столице шумно и весело открыли современный променад

В Пярну открылась полностью обновленная улица Супелузе, которая превратилась в современный променад. На церемонии открытия собрались местные жители и гости летней столицы. Веселая музыка, шумное общение - все это типично для начала пляжного сезона. Впрочем, на обновленной пешеходной улице можно прекрасно привести время не только летом.
На обновленной улице по обеим сторонам проезжей части расположены зоны для пешеходов, где установлены скамейки с беспроводными зарядными устройствами, стоянки для велосипедов и посажено около ста берез. На пешеходной дорожке можно найти исторические карты и настольные игры, а также три питьевых фонтанчика и мусорные баки для различных видов отходов.