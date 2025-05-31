Большая галерея Перед началом пляжного сезона в летней столице шумно и весело открыли современный променад

В Пярну открылась полностью обновленная улица Супелузе, которая превратилась в современный променад. На церемонии открытия собрались местные жители и гости летней столицы. Веселая музыка, шумное общение - все это типично для начала пляжного сезона. Впрочем, на обновленной пешеходной улице можно прекрасно привести время не только летом.