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РЕПОРТАЖ «Как вы тут выживаете?»: ремонту улицы Ластекоду не видно конца. Подрядчик: «Все идет по графику»

Перевод: Вера Копти
Люди устали от ремонта улицы Ластекоду.

Трудные роды «более современного городского пространства» на Ластекоду довели до отчаяния некоторых местных жителей. Компания-подрядчик утверждает, что работы идут по графику.

Плакат на пересечении улиц Лийвалайа и Ластекоду большой и синий, словно небо. «Таллинн строит», - бодро сообщает стенд. «Реконструкция улиц Ластекоду и Масина (Ластекоду -Тартуское шоссе). Разрешение на строительство 2412271/01888». Но если пройтись в один из будних дней от «Стокманна» в направлении автобусного вокзала и Соссимяэ, представление о кипящей и целеустремленной работе лопается, словно надутый до предела воздушный шар.

Да, здесь можно увидеть много щебня, песка, стоящей техники и металлических ограждений, регулирующих движение пешеходов - столько, будто их приобретение спонсировалось из каких-то фондов Евросоюза. Однако рабочих за весь участок чуть больше километра можно пересчитать по пальцам двух рук. Может, у строителей сегодня день работы на удаленке? Почему бы и нет, все возможно.

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