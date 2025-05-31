РЕПОРТАЖ «Как вы тут выживаете?»: ремонту улицы Ластекоду не видно конца. Подрядчик: «Все идет по графику»

Трудные роды «более современного городского пространства» на Ластекоду довели до отчаяния некоторых местных жителей. Компания-подрядчик утверждает, что работы идут по графику.
Плакат на пересечении улиц Лийвалайа и Ластекоду большой и синий, словно небо. «Таллинн строит», - бодро сообщает стенд. «Реконструкция улиц Ластекоду и Масина (Ластекоду -Тартуское шоссе). Разрешение на строительство 2412271/01888». Но если пройтись в один из будних дней от «Стокманна» в направлении автобусного вокзала и Соссимяэ, представление о кипящей и целеустремленной работе лопается, словно надутый до предела воздушный шар.