Забастовка: крупная авиакомпания сообщила об очередной отмене рейсов

Finnair также предупреждает, что забастовка может привести к задержкам в обработке багажа. В связи с этим Finnair советует пассажирам, вылетающим в понедельник, заранее пройти онлайн-регистрацию, приехать в аэропорт заблаговременно и упаковать важные вещи, такие как лекарства, в ручную кладь.