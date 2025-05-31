Забастовка: крупная авиакомпания сообщила об очередной отмене рейсов

Финский авиаперевозчик Finnair в понедельник, 2 июня, отменит около 50 рейсов из-за забастовки Профсоюза авиационной отрасли (IAU) в аэропорту Хельсинки-Вантаа, пишет Yle.
Как передает авиакомпания, это затронет примерно 3600 пассажиров.
Finnair также предупреждает, что забастовка может привести к задержкам в обработке багажа. В связи с этим Finnair советует пассажирам, вылетающим в понедельник, заранее пройти онлайн-регистрацию, приехать в аэропорт заблаговременно и упаковать важные вещи, такие как лекарства, в ручную кладь.
Профсоюз IAU и организация работодателей Palta не смогли договориться о новом коллективном соглашении, поэтому с весны продолжаются забастовки.
Очередная забастовка может пройти в среду, 4 июня, что снова повлияет на рейсы Finnair.