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Забастовка: крупная авиакомпания сообщила об очередной отмене рейсов

Самолет Finnair.

Финский авиаперевозчик Finnair в понедельник, 2 июня, отменит около 50 рейсов из-за забастовки Профсоюза авиационной отрасли (IAU) в аэропорту Хельсинки-Вантаа, пишет Yle.

Как передает авиакомпания, это затронет примерно 3600 пассажиров.

Finnair также предупреждает, что забастовка может привести к задержкам в обработке багажа. В связи с этим Finnair советует пассажирам, вылетающим в понедельник, заранее пройти онлайн-регистрацию, приехать в аэропорт заблаговременно и упаковать важные вещи, такие как лекарства, в ручную кладь.

Профсоюз IAU и организация работодателей Palta не смогли договориться о новом коллективном соглашении, поэтому с весны продолжаются забастовки. 

Очередная забастовка может пройти в среду, 4 июня, что снова повлияет на рейсы Finnair. 

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