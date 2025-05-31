ГАЛЕРЕЯ В весенней столице Эстонии проходит большой гриль-фестиваль

В самом сердце города Тюри проходит летний фестиваль вкусов или Grillfest tuleb külla, на который приглашаются все любители хорошей еды и гриль-угощений. На мероприятии можно бесплатно продегустировать летние хиты эстонских производителей, познакомиться с современным оборудованием для гриля и научиться искусству приготовления блюд на гриле у мастеров Эстонской национальной школы гриля.