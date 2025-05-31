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ГАЛЕРЕЯ В весенней столице Эстонии проходит большой гриль-фестиваль

Перевод: Павел Соболев

Сегодня в городе Тюри, неофициально считающемся весенней столицей Эстонии, проходит мероприятие Grillfest tuleb külla («Гриль-фестиваль приходит в гости»). Это мероприятие стало прекрасным семейным событием.

В самом сердце города Тюри проходит летний фестиваль вкусов или Grillfest tuleb külla, на который приглашаются все любители хорошей еды и гриль-угощений. На мероприятии можно бесплатно продегустировать летние хиты эстонских производителей, познакомиться с современным оборудованием для гриля и научиться искусству приготовления блюд на гриле у мастеров Эстонской национальной школы гриля.

Для развлечения пройдут чемпионаты по удерживанию сырных шариков и разрыванию сырных палочек, большой хип-хоп-парк с надувными лошадьми порадует детей, а музыкальное сопровождение обеспечат Rockin' Lady и Her Rivertown Boys.

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