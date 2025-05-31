У южного побережья Швеции село на мель направлявшееся в Россию грузовое судно

Грузовое судно Meshka на момент аварии было пустым и в настоящее время ситуация не представляет угрозы ни для жизни людей, ни для окружающей среды. Сообщается, что на борту судна находятся 24 члена экипажа.

«Мы опрашиваем экипаж и пытаемся выяснить причину того, почему судно село на мель, - сообщил Вальдемар Линдекранц, представитель береговой охраны, шведскому общественному телеканалу SVT. - На данный момент никаких подозрений в совершении преступления нет, но еще неизвестно, к чему приведут разговоры с командой».

«Судно пустое и направляется в Россию, в Высоцк, который находится прямо на границе с Финляндией», - добавил Бьерн Альверфельдт, представитель Морского департамента Швеции.

Береговая охрана в настоящее время направляется к 180-метровому грузовому судну, а Морская департамент держит вертолет в режиме ожидания. «Обстановка спокойная, сообщений о попадании воды на судно нет», - добавил Альверфельдт.

На месте также находятся и морские спасатели, которые осмотрели грузовое судно и готовы вмешаться в случае возникновения экологической угрозы. На данный момент признаков утечки топлива с судна не обнаружено.