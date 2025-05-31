Кошки способны отличить своего хозяина от незнакомца по запаху, говорят исследователи

Известно, что кошки используют свое обоняние для идентификации и общения друг с другом, однако до сих пор не было изучено, способны ли они с его помощью различать людей.

Предыдущие исследования показали, что кошки способны различать голоса, интерпретировать взгляд человека, чтобы найти еду или другие предметы, и менять свое поведение в зависимости от эмоционального состояния человека, которое они также распознают по его запаху.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в среду в журнале PLOS One, 30 домашним кошкам представили три пластиковые пробирки: в одной содержался тампон с образцом запаха хозяина, в другой — с запахом незнакомого человека того же пола, в третьей — чистый тампон.

Образцы были взяты из-под мышек, за ухом и между пальцами ног людей.

Выяснилось, что кошки тратили значительно больше времени на обнюхивание пробирок с запахами незнакомых людей по сравнению с запахами своего хозяина или третьей, «пустой» пробирки. По мнению ученых, это говорит о том, что они могут различать запахи знакомых и незнакомых людей.

Вывод о более длительном обнюхивании кошками неизвестных предметов ученые сделали ранее, когда увидели, что котята дольше обнюхивают чужих кошек по сравнению со своими матерями.

Исследователи говорят, что пока нельзя сделать вывод о том, что кошки могут идентифицировать конкретных людей.