Кошки способны отличить своего хозяина от незнакомца по запаху, говорят исследователи

Исследование, проведенное сотрудниками Токийского сельскохозяйственного университета, показало, что домашние кошки могут отличить запах своего хозяина от запаха незнакомца. При этом ученые пока не поняли, могут ли они идентифицировать конкретных людей по запаху.
Известно, что кошки используют свое обоняние для идентификации и общения друг с другом, однако до сих пор не было изучено, способны ли они с его помощью различать людей.
Предыдущие исследования показали, что кошки способны различать голоса, интерпретировать взгляд человека, чтобы найти еду или другие предметы, и менять свое поведение в зависимости от эмоционального состояния человека, которое они также распознают по его запаху.
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в среду в журнале PLOS One, 30 домашним кошкам представили три пластиковые пробирки: в одной содержался тампон с образцом запаха хозяина, в другой — с запахом незнакомого человека того же пола, в третьей — чистый тампон.
Образцы были взяты из-под мышек, за ухом и между пальцами ног людей.
Выяснилось, что кошки тратили значительно больше времени на обнюхивание пробирок с запахами незнакомых людей по сравнению с запахами своего хозяина или третьей, «пустой» пробирки. По мнению ученых, это говорит о том, что они могут различать запахи знакомых и незнакомых людей.
Вывод о более длительном обнюхивании кошками неизвестных предметов ученые сделали ранее, когда увидели, что котята дольше обнюхивают чужих кошек по сравнению со своими матерями.
Исследователи говорят, что пока нельзя сделать вывод о том, что кошки могут идентифицировать конкретных людей.
«В этом исследовании использовались только запахи знакомых и незнакомых людей, - сказал один из авторов исследования Хидехико Утияма. - Необходимо провести поведенческие эксперименты, в которых кошкам будут представлены запахи нескольких знакомых людей, и нам нужно будет найти специфические поведенческие паттерны у кошек, которые появляются только в ответ на запах хозяина».
Исследовательница Серенелла д'Инджео из Университета Бари, которая не участвовала в этом эксперименте, но изучала реакцию кошек на запахи человека, сказала, что кошки по-разному реагируют на знакомые и незнакомые запахи, но делать на этом основании выводы об их поведении преждевременно.
«Мы не знаем, что чувствовало животное во время обнюхивания… Мы не знаем, например, было ли животное расслаблено или напряжено», - сказала она.
По словам исследовательницы, наличие в воздухе запахов находящегося рядом хозяина также могло повысить интерес животного к посторонним ароматам.
«В этой ситуации хозяева присутствуют не только физически, присутствует и их запах. Поэтому, конечно, если они дают кошке другие запахи, отличные от их собственного, то в некотором смысле они больше привлекают ее», - говорит Серенелла д'Инджео.