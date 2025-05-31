Трамп пообещал оставить США во главе сил НАТО в Европе

Следующим возможным кандидатом на должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе (SACEUR - Supreme Allied Commander Europe) и Европейского командования (EUCOM) ВС США является генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич, сообщили американские источники.

В настоящее время на этих постах остается американский генерал Кристофер Каволи, работавший на этой позиции с 2022 года и координировавший военную помощь Киеву в войне РФ.

Алексус Гринкевич - глава Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США. Руководитель SACEUR контролирует все операции Североатлантического альянса в Европе.

В Пентагоне, Белом доме и НАТО пока не прокомментировали информацию.

Тревога в Конгрессе по поводу возможного выхода США из командной структуры SACEUR

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майк Роджерс и глава аналогичной структуры в Сенате Роджер Уикер выступили в марте с редким совместным заявлением, в котором выразили тревогу по поводу возможного выхода США из командной структуры SACEUR.

Администрация Трампа продолжает обсуждать возможность сокращения сил в Европе, где дислоцированы около 80 тысяч американских военнослужащих.

Требования Путина к НАТО

Условия президента России Владимира Путина для прекращения войны против Украины «включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России». Об этом 28 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, знакомых с ходом переговоров.

В США просчитывают сценарии воздушных боев с РФ над Европой