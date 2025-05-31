Партия «Отечество» приняла политическое заявление с призывом к досрочным выборам в Рийгикогу

В заявлении подчеркивается, что вновь обретшая независимость Эстония переживает глубочайший политический кризис доверия в своей истории, который, к сожалению, только усугубляется и снижает сплоченность общества. Подчеркивается, что за последние два года правительство Партии реформ проводило политику, которая ухудшила экономические перспективы и условия жизни людей. Была реализована политика, на которую народ не давал своего мандата.

«Отечество» указывает в своем заявлении, что общество растеряно и нуждается в помощи. Государство должно быть для народа, но сегодняшний стиль управления государством отталкивает людей. Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, такое отчуждение представляет собой реальную и непосредственную угрозу будущему Эстонии.

Партия считает, что Эстонии необходимо объединить свои силы, чтобы восстановить доверие в обществе и найти ответы на основные вопросы, касающиеся народонаселения, энергетики и экономики, а также решения проблем, в которых подход нынешних лидеров не отвечает ожиданиям и потребностям общества.

«Отечество» призывает политические силы поддержать организацию новых выборов в Рийгикогу в соответствии с Конституцией, чтобы вернуть управление страной народу. Если будет достигнуто политическое соглашение, выборы могут быть проведены без промедления. Это станет важным шагом на пути к восстановлению доверия.