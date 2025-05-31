Партия «Отечество» приняла политическое заявление с призывом к досрочным выборам в Рийгикогу

Партия «Отечество» на своем съезду в субботу приняла политическое заявление, в котором призвала к проведению досрочных парламентских выборов.
В заявлении подчеркивается, что вновь обретшая независимость Эстония переживает глубочайший политический кризис доверия в своей истории, который, к сожалению, только усугубляется и снижает сплоченность общества. Подчеркивается, что за последние два года правительство Партии реформ проводило политику, которая ухудшила экономические перспективы и условия жизни людей. Была реализована политика, на которую народ не давал своего мандата.
«Отечество» указывает в своем заявлении, что общество растеряно и нуждается в помощи. Государство должно быть для народа, но сегодняшний стиль управления государством отталкивает людей. Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, такое отчуждение представляет собой реальную и непосредственную угрозу будущему Эстонии.
Партия считает, что Эстонии необходимо объединить свои силы, чтобы восстановить доверие в обществе и найти ответы на основные вопросы, касающиеся народонаселения, энергетики и экономики, а также решения проблем, в которых подход нынешних лидеров не отвечает ожиданиям и потребностям общества.
«Отечество» призывает политические силы поддержать организацию новых выборов в Рийгикогу в соответствии с Конституцией, чтобы вернуть управление страной народу. Если будет достигнуто политическое соглашение, выборы могут быть проведены без промедления. Это станет важным шагом на пути к восстановлению доверия.
Партия «Отечество» убеждена, что в демократической стране справедливым решением является выбор граждан. Эту истину должны помнить все политические силы, включая правящие партии. Эстония не должна больше терять времени; также нужно извлечь уроки из нынешнего кризиса.
«Отечество» считает важным инициировать в обществе дискуссию о том, как предотвратить повторение кризисов доверия в будущем. С этой целью конституция должна предусматривать более широкую возможность назначения новых выборов по предложению президента или путем референдума.
Партия подчеркивает, что Эстонии необходимо изменить политику, и что Эстонии нужно единство.
Партия напоминает, что 35 лет назад, в марте 1990 года, Конгресс Эстонии собрался на свою первую сессию, объединив все патриотические политические партии и движения вокруг идеи восстановления эстонского национального государства.
В сегодняшнем обществе, которое во многих отношениях столь раздроблено, по мнению «Отечества», нам вновь необходимо национальное сотрудничество и искренние усилия по формированию видения будущего, основанного на ожиданиях людей, для решения самых больших проблем Эстонии. «Отечество» готово стать лидером этого процесса.