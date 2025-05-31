Журналисты на радио Kuku: страх исчезновения сопровождает эстонцев постоянно

Алтосаар заметил, что эстонцев куда меньше волнуют проблемы Африки и ее будущее, чем судьба собственного народа. «Беспокойство эстонцев остается прежним - нас мало, - добавил он и напомнил о публикациях середины XIX века в газете Perno Postimees. - Страх исчезновения сопровождает нас постоянно».

В то же время Алтосаар упомянул интересный факт: например, в 1934 году предполагалось, что население Эстонии к 2000 году достигнет всего 600 тысяч человек. «Слава богу, что мы ведем об этом разговор, но одного разговора мало», - сказал Рууссаар.

Хотя государство оказывает поддержку при воспитании детей, Алтосаар признал, что на ситуацию влияют и высокая стоимость жизни, и уровень ожиданий и требований. «Если еще несколько десятилетий назад было нормальным, что человек с пятнадцати лет идет работать, чтобы обеспечить себе кусок хлеба, то сегодня мы ожидаем, что молодежь закончит полный курс образования, а уже потом начнет взрослую жизнь», - рассуждал Алтосаар. «Из-за этого, конечно, появляются определенные "пустоты", хотя у этого есть и положительная сторона: молодым людям все равно надо как можно раньше познакомиться со вкусом заработанного хлеба», - добавил он.

С другой стороны, отметил он, существует и определенное препятствие: до определенного возраста молодежи практически не разрешено ничего делать. «Сейчас эти требования начали ослаблять, чтобы молодежь могла работать, если хочет», - отметил он.