Журналисты на радио Kuku: страх исчезновения сопровождает эстонцев постоянно

В субботней передаче на радио Kuku «Keskpäevatund» ведущие Аймар Алтосаар, Айнар Рууссаар и Прийт Хыбемяги говорили о темах, затрагивающих эстонцев глубже всего – о продолжительности жизни нашего народа, его будущем, языке, вовлечении пожилых в трудовую жизнь.
Алтосаар заметил, что эстонцев куда меньше волнуют проблемы Африки и ее будущее, чем судьба собственного народа. «Беспокойство эстонцев остается прежним - нас мало, - добавил он и напомнил о публикациях середины XIX века в газете Perno Postimees. - Страх исчезновения сопровождает нас постоянно».
В то же время Алтосаар упомянул интересный факт: например, в 1934 году предполагалось, что население Эстонии к 2000 году достигнет всего 600 тысяч человек. «Слава богу, что мы ведем об этом разговор, но одного разговора мало», - сказал Рууссаар.
Хотя государство оказывает поддержку при воспитании детей, Алтосаар признал, что на ситуацию влияют и высокая стоимость жизни, и уровень ожиданий и требований. «Если еще несколько десятилетий назад было нормальным, что человек с пятнадцати лет идет работать, чтобы обеспечить себе кусок хлеба, то сегодня мы ожидаем, что молодежь закончит полный курс образования, а уже потом начнет взрослую жизнь», - рассуждал Алтосаар. «Из-за этого, конечно, появляются определенные "пустоты", хотя у этого есть и положительная сторона: молодым людям все равно надо как можно раньше познакомиться со вкусом заработанного хлеба», - добавил он.
С другой стороны, отметил он, существует и определенное препятствие: до определенного возраста молодежи практически не разрешено ничего делать. «Сейчас эти требования начали ослаблять, чтобы молодежь могла работать, если хочет», - отметил он.
Если молодым сегодня все чаще разрешают включаться в трудовую жизнь, пусть даже летом в кафе, то Хыбемяги предложил взглянуть и на другую сторону этой "формулы" - продление профессионально активного возраста. «Чтобы женщины и мужчины в зрелом возрасте чувствовали себя счастливыми и нужными, чтобы их участие в работе имело смысл и чтобы их не оставляли в стороне», - сказал он.
Проблема того, что люди старше пятидесяти лет сталкиваются с трудностями при поиске работы, существует не только в Эстонии, но также и у наших северных соседей в Финляндии, подчеркнул Алтосаар.
По его словам, в Финляндии предприняты огромные усилия, чтобы люди, приближающиеся к пенсионному возрасту, были трудоустроены, этой теме уделяли пристальное внимание, создавали государственные программы. «Но там это все равно остается проблемой, - уверил он. - Там пришли к осознанию, что если в 2023 году родилось 43 тысячи человек, а на пенсию вышли 70 тысяч, - а в Финляндии такие хорошие пенсии, что пожилые люди даже не думают продолжать работать, хотя могли бы, - то в Эстонии ситуация обратная».
Он заметил, что похожие, но в чем-то разные проблемы есть по обе стороны Финского залива. «Общее - это старение населения. Чтобы научиться действительно радоваться зрелости и получать от нее пользу, мы зачастую не видим решений, словно избегаем их и "заметаем под ковер" другими способами. Но надо учитывать: в будущем семидесяти- или семидесятипятилетний человек будет работать, а пенсионный возраст отодвинется куда-то вдаль», - отметил Алтосаар.
Рууссаар поддержал эту мысль, сказав, что по статистике на одного пенсионера сейчас в Эстонии приходится три налогоплательщика. «Это соотношение сокращается, - отметил он. - Это значит, что или увеличится налоговая нагрузка, или, как ты сказал, люди будут просто дольше работать, а это вполне нормально».
О том, насколько важно и выгодно для экономики вовлекать людей, уже достигших заслуженного пенсионного возраста, Хыбемяги, в числе прочего, привел интересный пример одного исследования, проведенного в прошлом году в Англии. «Там изучали возраст людей, которые открывают новые компании. Нам кажется, что этим занимаются только молодые, что молодежь создает стартапы, но в исследовании выяснили, кто все же по-настоящему запускает жизнеспособные фирмы», - сказал Хыбемяги.
«Оказалось, что самая эффективная часть предпринимателей – это люди старше пятидесяти, у которых уже есть жизненный опыт и предпринимательская жилка. Они не попадали в ловушки безумных или ребяческих идей. Это были очень основательные люди, они создавали больше компаний и те работали дольше».