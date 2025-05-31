Цахкна осудил вступивший в силу в Грузии закон об иностранных агентах

«Вступивший сегодня в силу в Грузии закон об иностранных агентах напрямую противоречит принципам, которые считаются само собой разумеющимися в демократических обществах, а также не соответствует европейским нормам и ценностям», - передает слова министра пресс-служба МИД.

«С принятием этого закона поразившая демократию в Грузии раковая опухоль, к сожалению, выйдет на совершенно новый уровень, поскольку закон сделает деятельность организаций гражданского общества и независимых СМИ практически невозможной».

По словам Цахкна, под руководством правящей партии «Грузинская мечта» были приняты репрессивные законы, применялось насилие в отношении мирных протестующих и журналистов, а также были задержаны активисты гражданского общества, представители оппозиции и журналисты. В результате Европейский союз приостановил процесс вступления Грузии.

«Название правящей партии в Грузии вводит в заблуждение, поскольку своими действиями они отняли у грузинского народа мечту о вступлении в Европейский союз, хотя этого хотели 80% населения Грузии», - сказал Цахкна.