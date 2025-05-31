Украина в случае отказа от мирного урегулирования рискует потерять Одессу и еще ряд крупных городов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого в субботу, 31 мая, цитируют российские госСМИ.

«Каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины… И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым», - цитирует парламентария агентство ТАСС.

Джеффри Сакс: войну нужно закончить сейчас

Картаполов прокомментировал заявление Джеффри Сакса, директора Центра устойчивого развития при Колумбийском университете. Тот ранее в беседе с агентством озвучил оценку, согласно которой Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если сейчас не пойдет на мир.

«Если бы война закончилась сейчас, как и должно быть, то, думаю, Украина потеряла бы часть территорий. Но при этом сохранила бы подавляющую часть своей земли», - заявил Сакс. Он предположил, что в таком случае Украина «была бы в безопасности, у нее был бы нейтральный статус, и она могла бы восстановиться». «Вот почему войну нужно закончить сейчас», - резюмировал эксперт.

Пожар в Одесской области