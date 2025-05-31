Пациент с деменцией сбежал из дома по уходу через форточку и провел ночь на улице

Пациента обнаружили утром в субботу с помощью вертолета и доставили в больницу. Предположительно, он провел всю ночь на улице.

В компании Attendo сообщили, что житель дома - мужчина ростом 170 см и худощавого телосложения - покинул свою комнату через форточку.

«Этого не должно было случиться. Я обсудила ситуацию с руководителем и персоналом. Ширина форточки составляет примерно 30 сантиметров. Я не могу точно объяснить, как такое стало возможным», – говорит Пирьё Питкянен, региональный руководитель Attendo.

Пропажа мужчины была обнаружена в пятницу вечером в 21:30, когда сотрудник учреждения зашел в его комнату во время ночного обхода.

Питкянен сожалеет о случившемся и заверяет, что инцидент будет тщательно расследован: «Нам необходимо пересмотреть систему безопасности. Подобное не должно повториться.

Питкянен, имеющая многолетний опыт работы в этой сфере, отмечает, что не припоминает подобных случаев в других подразделениях компании.