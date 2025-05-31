Пациент с деменцией сбежал из дома по уходу через форточку и провел ночь на улице

В пятницу вечером, 30 мая, из дома престарелых Attendo в Пирккала, Финляндия, пропал 84-летний мужчина, передает YLE. Учреждение специализируется на уходе за людьми с деменцией.
Пациента обнаружили утром в субботу с помощью вертолета и доставили в больницу. Предположительно, он провел всю ночь на улице.
В компании Attendo сообщили, что житель дома - мужчина ростом 170 см и худощавого телосложения - покинул свою комнату через форточку.
«Этого не должно было случиться. Я обсудила ситуацию с руководителем и персоналом. Ширина форточки составляет примерно 30 сантиметров. Я не могу точно объяснить, как такое стало возможным», – говорит Пирьё Питкянен, региональный руководитель Attendo.
Пропажа мужчины была обнаружена в пятницу вечером в 21:30, когда сотрудник учреждения зашел в его комнату во время ночного обхода.
Питкянен сожалеет о случившемся и заверяет, что инцидент будет тщательно расследован: «Нам необходимо пересмотреть систему безопасности. Подобное не должно повториться.
Питкянен, имеющая многолетний опыт работы в этой сфере, отмечает, что не припоминает подобных случаев в других подразделениях компании.
В Финляндии у компании Attendo насчитывается около 430 домов престарелых и других учреждений по уходу, в которых проживают примерно 12 000 человек.