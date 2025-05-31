В Эстонии собираются построить центр для проведения крупных мероприятий на 10 000 зрителей

В Эстонии планируют строительство нового комплекса для крупных мероприятий, включая спортивные соревнования высокого уровня, рассчитанный минимум на 10 000 зрителей. Оплатить строительство собираются с помощью нового государственного фонда, финансируемого за счет налога на азартные игры, создание которого недавно анонсировало правительство, сообщил портал ERR.
Его необходимость обосновывается тем, что Эстония через несколько лет станет единственной страной в ЕС без такого комплекса, что лишает ее возможности претендовать на проведение многих крупных мероприятий.
Хотя конкретики в этих планах пока мало, уже началась борьба за то, где именно будет построен новый комплекс - в Таллинне или Тарту.
Финансировать строительство комплекса за счет государства планируют в связи с тем, что частные инвесторы не считают такое крупное сооружение рентабельным.