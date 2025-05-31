В Эстонии собираются построить центр для проведения крупных мероприятий на 10 000 зрителей

Его необходимость обосновывается тем, что Эстония через несколько лет станет единственной страной в ЕС без такого комплекса, что лишает ее возможности претендовать на проведение многих крупных мероприятий.

Хотя конкретики в этих планах пока мало, уже началась борьба за то, где именно будет построен новый комплекс - в Таллинне или Тарту.